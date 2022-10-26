В Луганской Народной Республике (ЛНР) в селе Морозовка священник Вадим Еленевский стал главой сельсовета. О том, как это произошло, он рассказал корреспонденту URA.RU.
«У меня своя специфика жизни, до священства я был поваром, буфетчиком, руководителем танцев, директором клуба, продавцом, заведующим магазином, коммерческим директором. А когда стал священником, избрали депутатом муниципального собрания, а потом и председателем сельсовета», — сообщил Еленевский в беседе с URA.RU.
Отец Вадим добавил, что его попросили некоторое время побыть депутатом муниципального собрания, а после глава района попросил его возглавить сельсовет. «Епархия была не против, я взял благословение у Владыки: он разрешил, но с условием, что священство не брошу», — добавил Еленевский.
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В Луганской Народной Республике (ЛНР) в селе Морозовка священник Вадим Еленевский стал главой сельсовета. О том, как это произошло, он рассказал корреспонденту URA.RU. «У меня своя специфика жизни, до священства я был поваром, буфетчиком, руководителем танцев, директором клуба, продавцом, заведующим магазином, коммерческим директором. А когда стал священником, избрали депутатом муниципального собрания, а потом и председателем сельсовета», — сообщил Еленевский в беседе с URA.RU. Отец Вадим добавил, что его попросили некоторое время побыть депутатом муниципального собрания, а после глава района попросил его возглавить сельсовет. «Епархия была не против, я взял благословение у Владыки: он разрешил, но с условием, что священство не брошу», — добавил Еленевский. Ранее сообщалось, что пермский замминистра стал вице-мэром в ЛНР. Бывший заместитель министра агропромышленного комплекса Пермского края Юрий Крестьянников трудоустроился в администрацию Северодонецка в ЛНР.