В ЛНР священнослужитель стал главой сельсовета. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Священника попросили побыть депутатом муниципального собрания, а после предложили это место Фото:

В Луганской Народной Республике (ЛНР) в селе Морозовка священник Вадим Еленевский стал главой сельсовета. О том, как это произошло, он рассказал корреспонденту URA.RU.

«У меня своя специфика жизни, до священства я был поваром, буфетчиком, руководителем танцев, директором клуба, продавцом, заведующим магазином, коммерческим директором. А когда стал священником, избрали депутатом муниципального собрания, а потом и председателем сельсовета», — сообщил Еленевский в беседе с URA.RU.

Отец Вадим добавил, что его попросили некоторое время побыть депутатом муниципального собрания, а после глава района попросил его возглавить сельсовет. «Епархия была не против, я взял благословение у Владыки: он разрешил, но с условием, что священство не брошу», — добавил Еленевский.

Ранее сообщалось, что пермский замминистра стал вице-мэром в ЛНР. Бывший заместитель министра агропромышленного комплекса Пермского края Юрий Крестьянников трудоустроился в администрацию Северодонецка в ЛНР.

Приход, в котором служил отец Вадим
Фото:
Отец Вадим
Фото:

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В Луганской Народной Республике (ЛНР) в селе Морозовка священник Вадим Еленевский стал главой сельсовета. О том, как это произошло, он рассказал корреспонденту URA.RU. «У меня своя специфика жизни, до священства я был поваром, буфетчиком, руководителем танцев, директором клуба, продавцом, заведующим магазином, коммерческим директором. А когда стал священником, избрали депутатом муниципального собрания, а потом и председателем сельсовета», — сообщил Еленевский в беседе с URA.RU. Отец Вадим добавил, что его попросили некоторое время побыть депутатом муниципального собрания, а после глава района попросил его возглавить сельсовет. «Епархия была не против, я взял благословение у Владыки: он разрешил, но с условием, что священство не брошу», — добавил Еленевский. Ранее сообщалось, что пермский замминистра стал вице-мэром в ЛНР. Бывший заместитель министра агропромышленного комплекса Пермского края Юрий Крестьянников трудоустроился в администрацию Северодонецка в ЛНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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