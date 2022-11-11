11 ноября 2022

Reuters: Израилю потребуются годы для увеличения поставок газа в Европу

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Алексей Текслер с рабочим визитом в Каслинском муниципальном районе. Челябинск, газ, огнеопасно, газопровод, газификация, газовая труба, газоснабжение
В Министерстве энергетики Израиля прогнозируют, что добыча газа в ближайшие три-четыре года увеличится Фото:
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Газовый кризис в Европе

Для значительного увеличения поставок природного газа в страны Евросоюза Израилю потребуется несколько лет. Об этом заявил генеральный директор Министерства энергетики страны Лиор Шиллат.

«В краткосрочной перспективе будет некоторое увеличение, но большие цифры появятся позже», — приводит слова Шиллата агентство Reuters. Глава минэнергетики сообщил о сроках в кулуарах климатического саммита COP27 в Египте, отвечая на вопрос о поставках газа.

Шиллат добавил, что Израиль ожидает, что сможет резко увеличить добычу газа в ближайшие три-четыре года. В этом случае появится возможность экспортировать значительные объемы топлива свыше внутренних потребностей.

Ранее сообщалось, что Евросоюз начнет закупать газ из Израиля через Египет. Трехсторонний меморандум подписан в Каире. Египет назвали важным партнером по отказу от топлива из РФ. Для преодоления энергокризиса в странах ЕС вводятся дополнительные меры.

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Для значительного увеличения поставок природного газа в страны Евросоюза Израилю потребуется несколько лет. Об этом заявил генеральный директор Министерства энергетики страны Лиор Шиллат. «В краткосрочной перспективе будет некоторое увеличение, но большие цифры появятся позже», — приводит слова Шиллата агентство Reuters. Глава минэнергетики сообщил о сроках в кулуарах климатического саммита COP27 в Египте, отвечая на вопрос о поставках газа. Шиллат добавил, что Израиль ожидает, что сможет резко увеличить добычу газа в ближайшие три-четыре года. В этом случае появится возможность экспортировать значительные объемы топлива свыше внутренних потребностей. Ранее сообщалось, что Евросоюз начнет закупать газ из Израиля через Египет. Трехсторонний меморандум подписан в Каире. Египет назвали важным партнером по отказу от топлива из РФ. Для преодоления энергокризиса в странах ЕС вводятся дополнительные меры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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