Reuters: Израилю потребуются годы для увеличения поставок газа в Европу

12 ноября 2022 в 01:37 Размер текста - 17 +

В Министерстве энергетики Израиля прогнозируют, что добыча газа в ближайшие три-четыре года увеличится Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Для значительного увеличения поставок природного газа в страны Евросоюза Израилю потребуется несколько лет. Об этом заявил генеральный директор Министерства энергетики страны Лиор Шиллат. «В краткосрочной перспективе будет некоторое увеличение, но большие цифры появятся позже», — приводит слова Шиллата агентство Reuters. Глава минэнергетики сообщил о сроках в кулуарах климатического саммита COP27 в Египте, отвечая на вопрос о поставках газа. Шиллат добавил, что Израиль ожидает, что сможет резко увеличить добычу газа в ближайшие три-четыре года. В этом случае появится возможность экспортировать значительные объемы топлива свыше внутренних потребностей. Ранее сообщалось, что Евросоюз начнет закупать газ из Израиля через Египет. Трехсторонний меморандум подписан в Каире. Египет назвали важным партнером по отказу от топлива из РФ. Для преодоления энергокризиса в странах ЕС вводятся дополнительные меры.

Для значительного увеличения поставок природного газа в страны Евросоюза Израилю потребуется несколько лет. Об этом заявил генеральный директор Министерства энергетики страны Лиор Шиллат. «В краткосрочной перспективе будет некоторое увеличение, но большие цифры появятся позже», — приводит слова Шиллата агентство Reuters. Глава минэнергетики сообщил о сроках в кулуарах климатического саммита COP27 в Египте, отвечая на вопрос о поставках газа. Шиллат добавил, что Израиль ожидает, что сможет резко увеличить добычу газа в ближайшие три-четыре года. В этом случае появится возможность экспортировать значительные объемы топлива свыше внутренних потребностей. Ранее сообщалось, что Евросоюз начнет закупать газ из Израиля через Египет. Трехсторонний меморандум подписан в Каире. Египет назвали важным партнером по отказу от топлива из РФ. Для преодоления энергокризиса в странах ЕС вводятся дополнительные меры.