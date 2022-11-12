Киберэксперт предупредил о подводных камнях при использовании WhatsApp Завкафедрой Института кибербезопасности Магомедов: WhatsApp хранит все личные данные пользователей 13 ноября 2022 в 03:45 Размер текста - 17 + WhatsApp хранит личные данные пользователей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мессенджер WhatsApp (принадлежит признанной в РФ экстремистской компании Meta) имеет широкий доступ к личным данным пользователей, а в случае кибератаки сможет включить прослушку. Об этом предупредил завкафедрой Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов. «Современные реалии таковы, что мы не можем быть стопроцентно уверены, что WhatsApp собирает исключительно те данные, которые декларирует. И в случае необходимости или в результате масштабной кибератаки не сможет включить микрофон и устроить прослушку», — сообщил Магомедов агентству «Прайм». По данным киберэксперта, мессенджер хранит всю информацию, которую знает о пользователе. Это номера телефонов, данные книги контактов, пересылаемые фото, статусы, медиафайлы, сообщения, платежи и прочее. Мессенджеру известна модель смартфона, IP-адрес, тип операционной системы, местоположения. Создатель Telegram Павел Дуров ранее предупреждал пользователей, что хакеры могут иметь полный доступ к информации на устройствах пользователей WhatsAp. Последнее время в работе мессенджера часто наблюдаются сбои. Мессенджер WhatsApp (принадлежит признанной в РФ экстремистской компании Meta) имеет широкий доступ к личным данным пользователей, а в случае кибератаки сможет включить прослушку. Об этом предупредил завкафедрой Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов. «Современные реалии таковы, что мы не можем быть стопроцентно уверены, что WhatsApp собирает исключительно те данные, которые декларирует. И в случае необходимости или в результате масштабной кибератаки не сможет включить микрофон и устроить прослушку», — сообщил Магомедов агентству «Прайм». По данным киберэксперта, мессенджер хранит всю информацию, которую знает о пользователе. Это номера телефонов, данные книги контактов, пересылаемые фото, статусы, медиафайлы, сообщения, платежи и прочее. Мессенджеру известна модель смартфона, IP-адрес, тип операционной системы, местоположения. Создатель Telegram Павел Дуров ранее предупреждал пользователей, что хакеры могут иметь полный доступ к информации на устройствах пользователей WhatsAp. Последнее время в работе мессенджера часто наблюдаются сбои. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям