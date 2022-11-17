ВСУ расстреливают своих для устрашения, НАТО начала бояться Украину: главное к вечеру 17 ноября

17 ноября 2022 в 20:41 Размер текста - 17 +

Украинское командование расстреливает своих для устрашения личного состава Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командование ВСУ расстреляло пять своих военных, чтобы запугать личный состав. Украина начала вызвать опасения у стран НАТО из-за постоянных поставок оружия. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 17 ноября. Украинское командование расстреляло пять своих военнослужащих с целью устрашения личного состава. Это произошло из-за того, что солдаты не стали выполнять боевые задачи.

Украина стала вызывать опасения у западных стран. Из-за постоянных поставок оружия Киеву, НАТО рискует столкнуться с нехваткой собственного вооружения. Об этом написали в Foreign Policy.

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Российские войска уничтожили украинские цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей. Об этом сообщили в Минобороны РФ, сообщает Пятый канал.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отправит своих специалистов в Польшу, где упали ракеты, в рамках расследования.

Командование ВСУ расстреляло пять своих военных, чтобы запугать личный состав. Украина начала вызвать опасения у стран НАТО из-за постоянных поставок оружия. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 17 ноября.