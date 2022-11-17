ВСУ расстреливают своих для устрашения, НАТО начала бояться Украину: главное к вечеру 17 ноября

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, минометный расчет, полигон еланский, 120мм возимый миномет 2б11, подготовка мобилизованных
Украинское командование расстреливает своих для устрашения личного состава Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командование ВСУ расстреляло пять своих военных, чтобы запугать личный состав. Украина начала вызвать опасения у стран НАТО из-за постоянных поставок оружия. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 17 ноября.

  • Украинское командование расстреляло пять своих военнослужащих с целью устрашения личного состава. Это произошло из-за того, что солдаты не стали выполнять боевые задачи.
  • Украина стала вызывать опасения у западных стран. Из-за постоянных поставок оружия Киеву, НАТО рискует столкнуться с нехваткой собственного вооружения. Об этом написали в Foreign Policy.
  • Жители правобережной части Херсонской области, где сложилась самая сложная ситуация в СВО, подвергаются репрессиям и террору со стороны украинцев. Об этом заявили в администрации региона.
  • ВСУ перебрасывают резервы в Артемовск для удержания города. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный.
  • Российские войска уничтожили украинские цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей. Об этом сообщили в Минобороны РФ, сообщает Пятый канал.
  • Действия Соединенных штатов заставили РФ начать спецоперацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отправит своих специалистов в Польшу, где упали ракеты, в рамках расследования.
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Командование ВСУ расстреляло пять своих военных, чтобы запугать личный состав. Украина начала вызвать опасения у стран НАТО из-за постоянных поставок оружия. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 17 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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