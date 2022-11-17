ВСУ расстреливают своих для устрашения, НАТО начала бояться Украину: главное к вечеру 17 ноября

Украинское командование расстреливает своих для устрашения личного состава
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Командование ВСУ расстреляло пять своих военных, чтобы запугать личный состав. Украина начала вызвать опасения у стран НАТО из-за постоянных поставок оружия. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 17 ноября.
- Украинское командование расстреляло пять своих военнослужащих с целью устрашения личного состава. Это произошло из-за того, что солдаты не стали выполнять боевые задачи.
- Украина стала вызывать опасения у западных стран. Из-за постоянных поставок оружия Киеву, НАТО рискует столкнуться с нехваткой собственного вооружения. Об этом написали в Foreign Policy.
- Жители правобережной части Херсонской области, где сложилась самая сложная ситуация в СВО, подвергаются репрессиям и террору со стороны украинцев. Об этом заявили в администрации региона.
- ВСУ перебрасывают резервы в Артемовск для удержания города. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный.
- Российские войска уничтожили украинские цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей. Об этом сообщили в Минобороны РФ, сообщает Пятый канал.
- Действия Соединенных штатов заставили РФ начать спецоперацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отправит своих специалистов в Польшу, где упали ракеты, в рамках расследования.
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