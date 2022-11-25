Путин обсудил с Кадыровым участие чеченцев в спецоперации на Украине

25 ноября 2022 в 23:09 Размер текста - 17 +

На встрече Путина с Кадыровым обсуждалось положение дел в Чечне Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым по поводу положения дел в регионе и деятельности подразделений из Чечни в спецоперации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Состоялся разговор о положении дел в Чеченской республике. Отдельно обсуждались вопросы, связанны с работой чеченских подразделений в ходе специальной военной операции», — цитирует Пескова РИА Новости. Помимо этого, президент России выполнил свое обещание и передал добрые слова в адрес главы Чечни от матери двух военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Сегодня российский лидер провел встречу с матерями участников спецоперации. Встреча была приурочена к предстоящему празднику День Матери.

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым по поводу положения дел в регионе и деятельности подразделений из Чечни в спецоперации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Состоялся разговор о положении дел в Чеченской республике. Отдельно обсуждались вопросы, связанны с работой чеченских подразделений в ходе специальной военной операции», — цитирует Пескова РИА Новости. Помимо этого, президент России выполнил свое обещание и передал добрые слова в адрес главы Чечни от матери двух военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Сегодня российский лидер провел встречу с матерями участников спецоперации. Встреча была приурочена к предстоящему празднику День Матери.