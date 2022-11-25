Путин обсудил с Кадыровым участие чеченцев в спецоперации на Украине

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
На встрече Путина с Кадыровым обсуждалось положение дел в Чечне Фото:

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым по поводу положения дел в регионе и деятельности подразделений из Чечни в спецоперации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Состоялся разговор о положении дел в Чеченской республике. Отдельно обсуждались вопросы, связанны с работой чеченских подразделений в ходе специальной военной операции», — цитирует Пескова РИА Новости. Помимо этого, президент России выполнил свое обещание и передал добрые слова в адрес главы Чечни от матери двух военнослужащих, находящихся в зоне СВО.

Сегодня российский лидер провел встречу с матерями участников спецоперации. Встреча была приурочена к предстоящему празднику День Матери.

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Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым по поводу положения дел в регионе и деятельности подразделений из Чечни в спецоперации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Состоялся разговор о положении дел в Чеченской республике. Отдельно обсуждались вопросы, связанны с работой чеченских подразделений в ходе специальной военной операции», — цитирует Пескова РИА Новости. Помимо этого, президент России выполнил свое обещание и передал добрые слова в адрес главы Чечни от матери двух военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Сегодня российский лидер провел встречу с матерями участников спецоперации. Встреча была приурочена к предстоящему празднику День Матери.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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