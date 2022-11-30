«Известия»: из-за сброшенного боеприпаса в Брянской области загорелся резервуар с нефтью

Резервуар с нефтепродуктами на дизельном комбинате в Брянской области мог загореться из-за попадания в него боеприпаса, сброшенного с беспилотника. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на источник в экстренных службах.
«Перед пожаром сообщалось о хлопке. Резервуар вместимостью 5 тысяч тонн на момент происшествия был полным. Затем произошло возгорание еще двух резервуаров аналогичной вместимости», — пишет газета «Известия», со ссылкой на источник.
URA.RU направило запрос с просьбой прокомментировать информацию в МЧС России по Брянской области. Ответ ожидается.
Сообщение о пожаре в Суражском районе поступило в МЧС России по Брянской области. Предварительно установлено, что загорелись резервуары с нефтепродуктами. По словам ведомства, площадь пожара составляет 1800 квадратных метров. В настоящий момент к тушению приступили более 80 человек. Также задействовано 30 единиц специализированной техники. В МЧС уточняют, что сведений о пострадавших не поступало.
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Резервуар с нефтепродуктами на дизельном комбинате в Брянской области мог загореться из-за попадания в него боеприпаса, сброшенного с беспилотника. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на источник в экстренных службах. «Перед пожаром сообщалось о хлопке. Резервуар вместимостью 5 тысяч тонн на момент происшествия был полным. Затем произошло возгорание еще двух резервуаров аналогичной вместимости», — пишет газета «Известия», со ссылкой на источник. URA.RU направило запрос с просьбой прокомментировать информацию в МЧС России по Брянской области. Ответ ожидается. Сообщение о пожаре в Суражском районе поступило в МЧС России по Брянской области. Предварительно установлено, что загорелись резервуары с нефтепродуктами. По словам ведомства, площадь пожара составляет 1800 квадратных метров. В настоящий момент к тушению приступили более 80 человек. Также задействовано 30 единиц специализированной техники. В МЧС уточняют, что сведений о пострадавших не поступало.