«Известия»: из-за сброшенного боеприпаса в Брянской области загорелся резервуар с нефтью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, тушение, огонь, пожарные, нефтебаза
Причиной возгорания в Брянской области резервуара с нефтью мог стать сброшенный боеприпас, пишут «Известия» Фото:

Резервуар с нефтепродуктами на дизельном комбинате в Брянской области мог загореться из-за попадания в него боеприпаса, сброшенного с беспилотника. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на источник в экстренных службах.

«Перед пожаром сообщалось о хлопке. Резервуар вместимостью 5 тысяч тонн на момент происшествия был полным. Затем произошло возгорание еще двух резервуаров аналогичной вместимости», — пишет газета «Известия», со ссылкой на источник.

URA.RU направило запрос с просьбой прокомментировать информацию в МЧС России по Брянской области. Ответ ожидается.

Сообщение о пожаре в Суражском районе поступило в МЧС России по Брянской области. Предварительно установлено, что загорелись резервуары с нефтепродуктами. По словам ведомства, площадь пожара составляет 1800 квадратных метров. В настоящий момент к тушению приступили более 80 человек. Также задействовано 30 единиц специализированной техники. В МЧС уточняют, что сведений о пострадавших не поступало.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Резервуар с нефтепродуктами на дизельном комбинате в Брянской области мог загореться из-за попадания в него боеприпаса, сброшенного с беспилотника. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на источник в экстренных службах. «Перед пожаром сообщалось о хлопке. Резервуар вместимостью 5 тысяч тонн на момент происшествия был полным. Затем произошло возгорание еще двух резервуаров аналогичной вместимости», — пишет газета «Известия», со ссылкой на источник. URA.RU направило запрос с просьбой прокомментировать информацию в МЧС России по Брянской области. Ответ ожидается. Сообщение о пожаре в Суражском районе поступило в МЧС России по Брянской области. Предварительно установлено, что загорелись резервуары с нефтепродуктами. По словам ведомства, площадь пожара составляет 1800 квадратных метров. В настоящий момент к тушению приступили более 80 человек. Также задействовано 30 единиц специализированной техники. В МЧС уточняют, что сведений о пострадавших не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...