Путин призвал добиться сокращения неравенства в России

Путин призвал добиться сокращения бедности
Президент России Владимир Путин заявил, что в приоритете российских властей — выход на реальный рост доходов в стране, сокращение бедности и неравенства. Трансляция встречи с членами правительства велась на телеканале «Россия 24»
По словам главы государства, номинальный рост доходов россиян за 9 месяцев 2022 года достиг 12,8%. Однако, по его мнению, необходимо добиться реального роста доходов.
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