Путин призвал добиться сокращения неравенства в России

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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
Путин призвал добиться сокращения бедности Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что в приоритете российских властей — выход на реальный рост доходов в стране, сокращение бедности и неравенства. Трансляция встречи с членами правительства велась на телеканале «Россия 24»

По словам главы государства, номинальный рост доходов россиян за 9 месяцев 2022 года достиг 12,8%. Однако, по его мнению, необходимо добиться реального роста доходов.

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Президент России Владимир Путин заявил, что в приоритете российских властей — выход на реальный рост доходов в стране, сокращение бедности и неравенства. Трансляция встречи с членами правительства велась на телеканале «Россия 24» По словам главы государства, номинальный рост доходов россиян за 9 месяцев 2022 года достиг 12,8%. Однако, по его мнению, необходимо добиться реального роста доходов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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