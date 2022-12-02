Аналитики спрогнозировали России затяжную рецессию

03 декабря 2022 в 05:14 Размер текста - 17 +

Аналитики считают, что Россию ждет длительный экономический спад Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис в России Аналитики прогнозируют затяжной экономический спад в России. Об этом сообщили сотрудники западных агентств. «По итогам текущего года экономика России сократится на 3,5%, а по итогам 2023 года на 2%», — спрогнозировали в Bloomberg Economics, передают «Известия». Там же отметили, что значительный спад российской экономики придется на первый квартал следующего года. При этом в Международном фонде валюты считают, что рецессия не будет столь резкой. «В 2022 году прогнозируется спад экономики на 3,4%, а в следующем на 2,3%», — доложили представители агентства. Одной из причин рецессии может стать эмбарго на морские перевозки нефти, которое начнет действовать с 5 декабря. «Это может привести к уменьшению выручки российских экспортных компаний и профицита торгового баланса», — прокомментировала эксперт Софья Главина, руководитель программы «Цифровая экономика» ИМЭБ РУДН. Для того, чтобы снизить риски, Россия перенаправит экспорт нефти на рынки Индии и Китая, которые являются ее крупнейшими потребителями. В американском финансовом конгломерате Morgan Stanley считают, что экономический спад в России будет затяжным «из-за вынужденной структурной трансформации в низкотехнологичную экономику». Однако российские аналитики с этим не согласны, потому что, по их словам, экономика РФ уже восстанавливается. Так, например, выстраиваются новые логистические цепочки, внутри страны растет спрос в промышленности. Ранее URA.RU сообщало, что каждая пятая страна имеет существенные риски наступления рецессии на горизонте в один квартал. При умеренно консервативных допущениях совокупность событий уходящего года, как полагает агентство АКРА, приведет к тому, что по итогам 2022 года и на протяжении 2023 года рост мировой экономики будет минимум на 1,5-2 п. п. годовых ниже потенциала. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Аналитики прогнозируют затяжной экономический спад в России. Об этом сообщили сотрудники западных агентств. «По итогам текущего года экономика России сократится на 3,5%, а по итогам 2023 года на 2%», — спрогнозировали в Bloomberg Economics, передают «Известия». Там же отметили, что значительный спад российской экономики придется на первый квартал следующего года. При этом в Международном фонде валюты считают, что рецессия не будет столь резкой. «В 2022 году прогнозируется спад экономики на 3,4%, а в следующем на 2,3%», — доложили представители агентства. Одной из причин рецессии может стать эмбарго на морские перевозки нефти, которое начнет действовать с 5 декабря. «Это может привести к уменьшению выручки российских экспортных компаний и профицита торгового баланса», — прокомментировала эксперт Софья Главина, руководитель программы «Цифровая экономика» ИМЭБ РУДН. Для того, чтобы снизить риски, Россия перенаправит экспорт нефти на рынки Индии и Китая, которые являются ее крупнейшими потребителями. В американском финансовом конгломерате Morgan Stanley считают, что экономический спад в России будет затяжным «из-за вынужденной структурной трансформации в низкотехнологичную экономику». Однако российские аналитики с этим не согласны, потому что, по их словам, экономика РФ уже восстанавливается. Так, например, выстраиваются новые логистические цепочки, внутри страны растет спрос в промышленности. Ранее URA.RU сообщало, что каждая пятая страна имеет существенные риски наступления рецессии на горизонте в один квартал. При умеренно консервативных допущениях совокупность событий уходящего года, как полагает агентство АКРА, приведет к тому, что по итогам 2022 года и на протяжении 2023 года рост мировой экономики будет минимум на 1,5-2 п. п. годовых ниже потенциала.