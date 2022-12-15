Тюменский санаторий для ветеранов купит сотни килограммов икры и деликатесной рыбы

15 декабря 2022 в 13:16 Размер текста - 17 +

Икрой льготников накормят, а стерлядью — только за дополнительную плату Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменский «Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации» ищет поставщика красной икры, стерляди и более полутора тонн других деликатесов. Аукцион размещен на сайте госзакупок. Рыба предназначена для санатория, где льготно лечатся инвалиды и ветераны (в том числе — из ХМАО и ЯНАО). «Поставка рыбы и икры. Начальная цена контракта — 2 174 626 рублей. Наименование товара: муксун холодного копчения (50 кг), стерлядь х/к (20 кг), икра красная лососевая (150 кг)», — значится в документации к закупке «Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации». В общей сложности учреждению нужно 1 620 килограммов рыбных деликатесов. В списке также семга, форель, масляная рыба, горбуша, кета и сельдь. Деньги на закупку выделены из субсидии на выполнение госзадания. Также Центр потратит часть средств, полученных от платной деятельности. Как рассказали URA.RU в пресс-службе департамента соцразвития Тюменской области, рыба и икра отправятся в центр оздоровления и реабилитации «Красная гвоздика». Льготные путевки в него получают пожилые, инвалиды и ветераны (в том числе — из ХМАО и ЯНАО). При этом стерлядь или муксун они попробовать не смогут, пока не заплатят за них отдельно. «Организация питания граждан осуществляется на основании меню, разработанного Центром технологического контроля Тюменской области. Оно предусматривает подачу красной икры два раза в неделю. Деликатесная рыба подается только по заказному меню для граждан, получающих услуги оздоровления по коммерческим путевкам», — сообщили в пресс-службе. Там также добавили, что объемы закупки рассчитаны на год. Деликатесы будут поставлять постепенно, по мере необходимости. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменский «Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации» ищет поставщика красной икры, стерляди и более полутора тонн других деликатесов. Аукцион размещен на сайте госзакупок. Рыба предназначена для санатория, где льготно лечатся инвалиды и ветераны (в том числе — из ХМАО и ЯНАО). «Поставка рыбы и икры. Начальная цена контракта — 2 174 626 рублей. Наименование товара: муксун холодного копчения (50 кг), стерлядь х/к (20 кг), икра красная лососевая (150 кг)», — значится в документации к закупке «Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации». В общей сложности учреждению нужно 1 620 килограммов рыбных деликатесов. В списке также семга, форель, масляная рыба, горбуша, кета и сельдь. Деньги на закупку выделены из субсидии на выполнение госзадания. Также Центр потратит часть средств, полученных от платной деятельности. Как рассказали URA.RU в пресс-службе департамента соцразвития Тюменской области, рыба и икра отправятся в центр оздоровления и реабилитации «Красная гвоздика». Льготные путевки в него получают пожилые, инвалиды и ветераны (в том числе — из ХМАО и ЯНАО). При этом стерлядь или муксун они попробовать не смогут, пока не заплатят за них отдельно. «Организация питания граждан осуществляется на основании меню, разработанного Центром технологического контроля Тюменской области. Оно предусматривает подачу красной икры два раза в неделю. Деликатесная рыба подается только по заказному меню для граждан, получающих услуги оздоровления по коммерческим путевкам», — сообщили в пресс-службе. Там также добавили, что объемы закупки рассчитаны на год. Деликатесы будут поставлять постепенно, по мере необходимости.