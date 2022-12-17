Постпред Крыма Мурадов: слова Зеленского придают решимости довести спецоперацию до победы

18 декабря 2022 в 00:12 Размер текста - 17 +

Постпред Крыма заявил о решимости России довести спецоперацию до победы из-за условий Владимира Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявления президента Украины Владимира Зеленского дают еще больше оснований довести спецоперацию до завершения, где Россия одержит победу. Об этом заявил постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов. «Обещания Зеленского западным покровителям уничтожать и дальше свой народ лишь подтверждают, что без ликвидации нацистской гидры в лице киевского режима военные действия на Украине не завершатся. Это придает России лишь решимость доводить дело до конца, до победы», — сказал Мурадов в беседе с РИА Новости. При этом политик отметил, что в настоящее время диалог с украинской стороной будет бессмысленным. Накануне Зеленский заявлял, что отвод войск России к границам 1991 года — единственный способ завершения конфликта. По его мнению, возврат к границам на 24 февраля не приведет к прекращению вооруженного конфликта. Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что основными задачами ВС РФ являются демилитаризация и денацификация Украины. В Кремле неоднократно отмечали, что минимальной планкой для завершения спецоперации является освобождение всей территории Донбасса.

Заявления президента Украины Владимира Зеленского дают еще больше оснований довести спецоперацию до завершения, где Россия одержит победу. Об этом заявил постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов. «Обещания Зеленского западным покровителям уничтожать и дальше свой народ лишь подтверждают, что без ликвидации нацистской гидры в лице киевского режима военные действия на Украине не завершатся. Это придает России лишь решимость доводить дело до конца, до победы», — сказал Мурадов в беседе с РИА Новости. При этом политик отметил, что в настоящее время диалог с украинской стороной будет бессмысленным. Накануне Зеленский заявлял, что отвод войск России к границам 1991 года — единственный способ завершения конфликта. По его мнению, возврат к границам на 24 февраля не приведет к прекращению вооруженного конфликта. Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что основными задачами ВС РФ являются демилитаризация и денацификация Украины. В Кремле неоднократно отмечали, что минимальной планкой для завершения спецоперации является освобождение всей территории Донбасса.