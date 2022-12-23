Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса Концерна «Калашников» в Ижевске. Об этом сообщили в telegram-канале Минобороны.
«Министр Шойгу прибыл с рабочей поездкой в войска Центрального военного округа в Ижевск, где проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса Концерна „Калашников“ в Республике Удмуртия», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что главе министерства продемонстрировали новые модели автоматов, снайперских винтовок и переносных ЗРК.
Также Шойгу показали процесс производства вооружения. В том числе была продемонстрирована конечная линия сборки стрелкового оружия. По словам руководителя концерна Владимира Лепина, гособоронзаказ 2022 года был выполнен в полном объеме.
Ранее сообщалось, что Шойгу прибыл в Ижевск для проверки выполнения гособоронзаказа. Об этом сообщила пресс-секретарь главы Минобороны Россияна Марковская, передает телеканал 360.
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Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса Концерна «Калашников» в Ижевске. Об этом сообщили в telegram-канале Минобороны. «Министр Шойгу прибыл с рабочей поездкой в войска Центрального военного округа в Ижевск, где проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса Концерна „Калашников“ в Республике Удмуртия», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что главе министерства продемонстрировали новые модели автоматов, снайперских винтовок и переносных ЗРК. Также Шойгу показали процесс производства вооружения. В том числе была продемонстрирована конечная линия сборки стрелкового оружия. По словам руководителя концерна Владимира Лепина, гособоронзаказ 2022 года был выполнен в полном объеме. Ранее сообщалось, что Шойгу прибыл в Ижевск для проверки выполнения гособоронзаказа. Об этом сообщила пресс-секретарь главы Минобороны Россияна Марковская, передает телеканал 360.