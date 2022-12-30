Кириенко исполнил мечту школьника из Луганска о поездке в Москву

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в рамках новогодней акции «Елка желаний» выполнил желание 9-летнего мальчика из Луганска побывать в столице России Москве. В рамках поездки школьник посетил новогоднюю елку в Кремле, а также Музей Победы.
«Для 9-летнего Андрея Русанова из Луганска была организована поездка в столицу», — сообщает «Лента.ру». Отмечается, что школьник побывал на новогодней елке в Кремле, а также посетил Музей Победы на Поклонной горе. Также мальчику подарили домашний спортивный комплекс.
Сергей Кириенко также исполнил мечту 6-летнего Дмитрия Алаева из Саратова и организовал ему поездку в московский палеонтологический музей и океанариум. Кроме того, Кириенко выполнил желание еще одного ребенка: он подарил желанный велосипед 6-летней Софье Шалькиной.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Летом российские войска полностью очистили от украинских военных подразделений территорию Луганской Народной Республики.
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