В Госдуме назвали единственное условие для блокировки двух популярных соцсетей

Популярные платформы Twitch и Discord желательно блокировать после появления работающих российских аналогов. Такое заявление сделал замглавы комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.
«Но еще раз подчеркну, блокировать желательно после того, как будут уже достаточно хорошо работающие российские аналоги», — заявил Андрей Свинцов. Его слова приводит «Лента.ру». Политик также добавил, что блокировку желательно начинать с регулирования, после чего выносить предупреждения и заниматься взысканием штрафов.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила заблокировать Twitch. По ее словам, на платформе активно рекламируют магазины наркотиков, сообщает «Национальная служба новостей».
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Популярные платформы Twitch и Discord желательно блокировать после появления работающих российских аналогов. Такое заявление сделал замглавы комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. «Но еще раз подчеркну, блокировать желательно после того, как будут уже достаточно хорошо работающие российские аналоги», — заявил Андрей Свинцов. Его слова приводит «Лента.ру». Политик также добавил, что блокировку желательно начинать с регулирования, после чего выносить предупреждения и заниматься взысканием штрафов. Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила заблокировать Twitch. По ее словам, на платформе активно рекламируют магазины наркотиков, сообщает «Национальная служба новостей».