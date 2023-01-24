В ДНР оценили вероятность массового наступления ВСУ

Силовики ДНР: западные танки не помогут ВСУ перейти в наступление

ВСУ ждут поставок западных танков Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Поставки западных танков не помогут ВСУ начать массированное наступление, потому что в большом количестве это вооружение очень заметное и станет мишенью. Об этом заявили в силовых ведомствах Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В рамках одного поля боя это действительно грозная сила, но на одном участке фронта протяженностью пять-десять километров целого батальона не будет. Даже ротой не пойдут, максимум — повзводно, по три-четыре машины. Потому что даже рота — это около десятка машин — очень заметна и станет прекрасной мишенью, по ней начнут стрелять еще на подходе», — цитирует ТАСС источника в силовых структурах ДНР. По его словам, до рубежа доедут три-четыре машины из десяти, а оставшиеся атакуют противотанковыми ракетными косплексами.

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли считает, что поставки вооружения помогут Украине начать наступление. Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что не будет нападать на Россию с помощью немецких танков Leopard. Военные РФ объявят охоту на Leopard и Challenger, если Украина получит их, сказал URA.RU гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин сказал URA.RU, что поставки Leopard не повлияют на ход конфликта, так как танков не хватит для всей линии фронта.