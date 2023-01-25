Министр обороны Украины просил у Санта-Клауса истребители для ВСУ

26 января 2023 в 05:36 Размер текста - 17 +

Министр обороны Резников просил у Санта-Клауса, чтобы Украине поставили истребители Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В новогодние праздники министр обороны Украины Алексей Резников просил у Санта-Клауса, чтобы Киеву быстрее поставили западные истребители. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN. «В 2022 году я отправил Санта-Клаусу письмо с пожеланием, чтобы Украине как можно быстрее отправили истребители», — заявил Резников. По его словам, также Украине необходимо получить системы ПВО. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина. После этого, ряд западных стран поддерживает Киев и предоставляет оружие, технику и денежные транши. Так, 25 января агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором заявило о передаче Украине 31 танка Abrams в грядущем пакете военной помощи. Также сообщалось, что Киев получит от западных союзников около 80 боевых танков Leopard 2 в ближайшее время. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский выдвинул новое требование к Западу, заявив о необходимости самолетов и дальнобойных ракет.

В новогодние праздники министр обороны Украины Алексей Резников просил у Санта-Клауса, чтобы Киеву быстрее поставили западные истребители. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN. «В 2022 году я отправил Санта-Клаусу письмо с пожеланием, чтобы Украине как можно быстрее отправили истребители», — заявил Резников. По его словам, также Украине необходимо получить системы ПВО. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина. После этого, ряд западных стран поддерживает Киев и предоставляет оружие, технику и денежные транши. Так, 25 января агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором заявило о передаче Украине 31 танка Abrams в грядущем пакете военной помощи. Также сообщалось, что Киев получит от западных союзников около 80 боевых танков Leopard 2 в ближайшее время. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский выдвинул новое требование к Западу, заявив о необходимости самолетов и дальнобойных ракет.