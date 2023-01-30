30 января 2023

В ДНР оценили шансы Украины получить военные самолеты

Советник Пушилин выразил сомнение, что Украина получит военные самолеты от Запада
© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва, нато, авиация, истребитель, самолет, nato
В ДНР считают, что РФ уничтожит военные самолеты Украины Фото:
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Украина навряд ли получит западные военные самолеты, но даже если их и начнут поставлять, то это не будут новые модели. Такое мнение высказал врио главы ДНР Ян Гагин.

«Не такое большое количество самолетов Украина может получить, если вообще получит. Большие сомнения в том, что это вообще произойдет. Новые модели, последние поколения авиации они не получат в любом случае», — сказал Гагин в интервью ТАСС.

По его словам, российская армия уничтожит всю авиацию, которую получит Украина. Поставки западного вооружения ВСУ указывают на прямое участие НАТО в конфликте, считает Гагин.

На Украине ожидают, что смогут получить истребители к осени. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что о поставках от Германии не может быть и речи, сообщает телеканал 360. Франция будет готова отправить самолеты только, если это не ослабит обороноспособность страны, сказал президент Эммануэль Макрон. США не собираются поставлять истребители F-16, так как текущих поставок вооружения уже достаточно, передает Пятый канал.

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Украина навряд ли получит западные военные самолеты, но даже если их и начнут поставлять, то это не будут новые модели. Такое мнение высказал врио главы ДНР Ян Гагин. «Не такое большое количество самолетов Украина может получить, если вообще получит. Большие сомнения в том, что это вообще произойдет. Новые модели, последние поколения авиации они не получат в любом случае», — сказал Гагин в интервью ТАСС. По его словам, российская армия уничтожит всю авиацию, которую получит Украина. Поставки западного вооружения ВСУ указывают на прямое участие НАТО в конфликте, считает Гагин. На Украине ожидают, что смогут получить истребители к осени. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что о поставках от Германии не может быть и речи, сообщает телеканал 360. Франция будет готова отправить самолеты только, если это не ослабит обороноспособность страны, сказал президент Эммануэль Макрон. США не собираются поставлять истребители F-16, так как текущих поставок вооружения уже достаточно, передает Пятый канал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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