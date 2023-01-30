В ДНР оценили шансы Украины получить военные самолеты

Советник Пушилин выразил сомнение, что Украина получит военные самолеты от Запада

31 января 2023 в 08:26 Размер текста - 17 +

В ДНР считают, что РФ уничтожит военные самолеты Украины Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина навряд ли получит западные военные самолеты, но даже если их и начнут поставлять, то это не будут новые модели. Такое мнение высказал врио главы ДНР Ян Гагин. «Не такое большое количество самолетов Украина может получить, если вообще получит. Большие сомнения в том, что это вообще произойдет. Новые модели, последние поколения авиации они не получат в любом случае», — сказал Гагин в интервью ТАСС. По его словам, российская армия уничтожит всю авиацию, которую получит Украина. Поставки западного вооружения ВСУ указывают на прямое участие НАТО в конфликте, считает Гагин. На Украине ожидают, что смогут получить истребители к осени. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что о поставках от Германии не может быть и речи, сообщает телеканал 360. Франция будет готова отправить самолеты только, если это не ослабит обороноспособность страны, сказал президент Эммануэль Макрон. США не собираются поставлять истребители F-16, так как текущих поставок вооружения уже достаточно, передает Пятый канал.

Украина навряд ли получит западные военные самолеты, но даже если их и начнут поставлять, то это не будут новые модели. Такое мнение высказал врио главы ДНР Ян Гагин. «Не такое большое количество самолетов Украина может получить, если вообще получит. Большие сомнения в том, что это вообще произойдет. Новые модели, последние поколения авиации они не получат в любом случае», — сказал Гагин в интервью ТАСС. По его словам, российская армия уничтожит всю авиацию, которую получит Украина. Поставки западного вооружения ВСУ указывают на прямое участие НАТО в конфликте, считает Гагин. На Украине ожидают, что смогут получить истребители к осени. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что о поставках от Германии не может быть и речи, сообщает телеканал 360. Франция будет готова отправить самолеты только, если это не ослабит обороноспособность страны, сказал президент Эммануэль Макрон. США не собираются поставлять истребители F-16, так как текущих поставок вооружения уже достаточно, передает Пятый канал.