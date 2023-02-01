01 февраля 2023

Премьер Польши призвал не разговаривать с Путиным

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Официальный сайт президента Украины. Москва, Матеуш Моравецкий
Моравецкий считает, что Путин получает преимущество при международных переговорах Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин достигает своих целей через общение с западными лидерами. Такое мнение высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он призвал прекратить общаться с российским лидером.

«Я думаю, что это [разговоры с Путиным] неправильно, потому что это только дает Путину кислород. Путин на самом деле достигает своих целей такими разговорами, потому что он показывает всему миру и своему народу: смотрите, я очень востребован, со мной все хотят говорить, все зависит от меня», — заявил Моравецкий в интервью немецкому изданию Bild.

Моравецкий является последовательным сторонником Украины в конфликте с Россией. Он регулярно призывает к поставкам Киеву военной техники. В момент принятия Германией решения о поставках тяжелой военной техники на Украину Моравецкий обещал стране международную изоляцию, если решение не будет положительным, передает RT.

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Президент России Владимир Путин достигает своих целей через общение с западными лидерами. Такое мнение высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он призвал прекратить общаться с российским лидером. «Я думаю, что это [разговоры с Путиным] неправильно, потому что это только дает Путину кислород. Путин на самом деле достигает своих целей такими разговорами, потому что он показывает всему миру и своему народу: смотрите, я очень востребован, со мной все хотят говорить, все зависит от меня», — заявил Моравецкий в интервью немецкому изданию Bild. Моравецкий является последовательным сторонником Украины в конфликте с Россией. Он регулярно призывает к поставкам Киеву военной техники. В момент принятия Германией решения о поставках тяжелой военной техники на Украину Моравецкий обещал стране международную изоляцию, если решение не будет положительным, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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