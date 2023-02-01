Премьер Польши призвал не разговаривать с Путиным

Президент России Владимир Путин достигает своих целей через общение с западными лидерами. Такое мнение высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он призвал прекратить общаться с российским лидером.
«Я думаю, что это [разговоры с Путиным] неправильно, потому что это только дает Путину кислород. Путин на самом деле достигает своих целей такими разговорами, потому что он показывает всему миру и своему народу: смотрите, я очень востребован, со мной все хотят говорить, все зависит от меня», — заявил Моравецкий в интервью немецкому изданию Bild.
Моравецкий является последовательным сторонником Украины в конфликте с Россией. Он регулярно призывает к поставкам Киеву военной техники. В момент принятия Германией решения о поставках тяжелой военной техники на Украину Моравецкий обещал стране международную изоляцию, если решение не будет положительным, передает RT.
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Президент России Владимир Путин достигает своих целей через общение с западными лидерами. Такое мнение высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он призвал прекратить общаться с российским лидером. «Я думаю, что это [разговоры с Путиным] неправильно, потому что это только дает Путину кислород. Путин на самом деле достигает своих целей такими разговорами, потому что он показывает всему миру и своему народу: смотрите, я очень востребован, со мной все хотят говорить, все зависит от меня», — заявил Моравецкий в интервью немецкому изданию Bild. Моравецкий является последовательным сторонником Украины в конфликте с Россией. Он регулярно призывает к поставкам Киеву военной техники. В момент принятия Германией решения о поставках тяжелой военной техники на Украину Моравецкий обещал стране международную изоляцию, если решение не будет положительным, передает RT.