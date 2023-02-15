NYT: Запад не успевает помочь ВСУ удержать Бахмут

Запад опоздал с отправкой ВСУ помощи для удержания Бахмута, пишет NYT Фото: Министерство обороны Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вопреки всем планам, западные страны не успеют оказать Вооруженным силам Украины (ВСУ) помощь в удержании Бахмута (Артемовск). Об этом сообщает американская газета The New York Times.

«Для западной помощи ВСУ в удержании города Бахмут уже слишком поздно», — говорится в материале газеты . Там добавили, что в среду завершатся встречи союзников по поводу помощи Украине, но срок принятия таких решений для украинской армии уже вышел.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал бессмысленными планы украинского командования удержать Бахмут. Также он подчеркнул, что взятие этого города создаст весомый перевес в пользу российских войск, передает «Национальная служба новостей». В рядах ВСУ признали продвижение армии РФ в районе Бахмута, сообщает телеканал 360.