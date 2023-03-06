Reuters: Евросоюз готов к совместной закупке снарядов для ВСУ

Евросоюз готов к тому, чтобы начать совместные закупки боеприпасов для Украины, но сейчас стоит вопрос финансового обеспечения такой меры поддержки. Об этом сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
«Министры достигнут политического консенсуса в отношении совместных закупок [для Украины]. <…> Нам нужен четкий консенсус в отношении того, что для этой инициативы нужны новые деньги», — подчеркнул Ханно Певкур в
Он добавил, что итоговое решение по вопросу обеспечения Вооруженных сил Украины планируется озвучить в среду во время встречи министров оборонных ведомств в Стокгольме. Сообщается, что поставлять планируют 155-миллиметровые боеприпасы. Министр обороны Эстонии также призвал ЕС закупать боеприпасы для Украины вместо опустошения своих запасов, передает
США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву в виде финансов, боеприпасов и военной техники после начала спецоперации РФ на территории Украины. В Европе заявляют о необходимости перехода к экономике военного времени, пишет «Национальная служба новостей».
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