Reuters: Евросоюз готов к совместной закупке снарядов для ВСУ

06 марта 2023 в 19:53 Размер текста - 17 +

ЕС готов поставлять ВСУ новое вооружение, заявил Ханно Певкур Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Евросоюз готов к тому, чтобы начать совместные закупки боеприпасов для Украины, но сейчас стоит вопрос финансового обеспечения такой меры поддержки. Об этом сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. «Министры достигнут политического консенсуса в отношении совместных закупок [для Украины]. <…> Нам нужен четкий консенсус в отношении того, что для этой инициативы нужны новые деньги», — подчеркнул Ханно Певкур в интервью Reuters. Он добавил, что итоговое решение по вопросу обеспечения Вооруженных сил Украины планируется озвучить в среду во время встречи министров оборонных ведомств в Стокгольме. Сообщается, что поставлять планируют 155-миллиметровые боеприпасы. Министр обороны Эстонии также призвал ЕС закупать боеприпасы для Украины вместо опустошения своих запасов, передает Life . США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву в виде финансов, боеприпасов и военной техники после начала спецоперации РФ на территории Украины. В Европе заявляют о необходимости перехода к экономике военного времени, пишет «Национальная служба новостей».

Евросоюз готов к тому, чтобы начать совместные закупки боеприпасов для Украины, но сейчас стоит вопрос финансового обеспечения такой меры поддержки. Об этом сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. «Министры достигнут политического консенсуса в отношении совместных закупок [для Украины]. <…> Нам нужен четкий консенсус в отношении того, что для этой инициативы нужны новые деньги», — подчеркнул Ханно Певкур в интервью Reuters. Он добавил, что итоговое решение по вопросу обеспечения Вооруженных сил Украины планируется озвучить в среду во время встречи министров оборонных ведомств в Стокгольме. Сообщается, что поставлять планируют 155-миллиметровые боеприпасы. Министр обороны Эстонии также призвал ЕС закупать боеприпасы для Украины вместо опустошения своих запасов, передает Life. США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву в виде финансов, боеприпасов и военной техники после начала спецоперации РФ на территории Украины. В Европе заявляют о необходимости перехода к экономике военного времени, пишет «Национальная служба новостей».