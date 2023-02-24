Сенатор США призвал не голосовать за «бесхребетную медузу» Байдена ради недопущения войны

25 февраля 2023 в 04:03 Размер текста - 17 +

Поддержка Байдена на приведет к третьей мировой войне, считает Тед Круз Фото: Официальный сайт президента Украины Поддержка нынешнего президента США Джо Байдена и переизбрание его в 2024 году на второй срок приведет к третьей мировой войне. Об этом заявил сенатор-республиканец Тед Круз, назвав американского лидера «бесхребетной медузой». «Если вы хотите избежать третьей мировой войны, то не голосуйте за такую бесхребетную медузу как Байден», — сказал Круз в эфире шоу Verdict . По мнению сенатора, слабость Байдена как лидера делает сильнее врагов США. Круз добавил, что ни один «главнокомандующий в трезвом уме» уничтожение «школьного метеорологического зонда», принятого за китайский шпионский летательный аппарат, не поставит выше защиты целой нации. Также сенатор осудил поездку американского лидера в Киев, которая состоялась в понедельник, 20 февраля. «Байден, гуляя с Зеленским под звуки воздушной тревоги, пытался просто выглядеть крутым», — резюмировал Круз. Ранее стало известно, что большая часть американцев не одобряют переизбрание Байдена на второй срок президента США. Сам Байден признал, что жители США недовольны его политикой. Однако в октябре 2022 года заявил, что будет участвовать в выборах 2024 года.

Поддержка нынешнего президента США Джо Байдена и переизбрание его в 2024 году на второй срок приведет к третьей мировой войне. Об этом заявил сенатор-республиканец Тед Круз, назвав американского лидера «бесхребетной медузой». «Если вы хотите избежать третьей мировой войны, то не голосуйте за такую бесхребетную медузу как Байден», — сказал Круз в эфире шоу Verdict. По мнению сенатора, слабость Байдена как лидера делает сильнее врагов США. Круз добавил, что ни один «главнокомандующий в трезвом уме» уничтожение «школьного метеорологического зонда», принятого за китайский шпионский летательный аппарат, не поставит выше защиты целой нации. Также сенатор осудил поездку американского лидера в Киев, которая состоялась в понедельник, 20 февраля. «Байден, гуляя с Зеленским под звуки воздушной тревоги, пытался просто выглядеть крутым», — резюмировал Круз. Ранее стало известно, что большая часть американцев не одобряют переизбрание Байдена на второй срок президента США. Сам Байден признал, что жители США недовольны его политикой. Однако в октябре 2022 года заявил, что будет участвовать в выборах 2024 года.