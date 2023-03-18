Словацкий политик раскрыл планы США на Крым

Экс-премьер Словакии: США хотят отнять Крым у РФ, чтобы построить военную базу

Попытки США по захвату Крыма прекратятся после окончания СВО, отметил Ян Чарногурский Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

США хотели бы отобрать Крым у России, чтобы построить на его территории военную базу, тем самым отхватив контроль над Черным морем. Об этом заявил бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский.

«Для коллективного Запада в лице США это не вопрос интеллектуальных знаний, а вопрос заинтересованности в том, чтобы отнять Крым у России. США хотел бы построить в Крыму свою военную базу, чтобы использовать ее против России и контроля акватории Черного моря», — пояснил Ян Чарногурский, предает РИА Новости. Экс-премьер отметил, что американские попытки по захвату Крыма прекратятся только в том случае, когда закончится спецоперация на Украине.

СЩА и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву после начала спецоперации РФ с целью защиты мирного населения Донбасса. Украина и Словакия подписали соглашение о передаче Киеву 13 истребителей МиГ-29. В Германии разрушили надежды Киева на возврат Крыма, так как таким образом будут пересечены красные линии Москвы, отметил эксперт по Украине из ФРГ Андре Хертель.

Крым 18 марта отмечает годовщину с момента присоединения к России в 2014 году. Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что воссоединение региона с Россией — это символом возвращения русских земель, пишет RT. Президент РФ Владимир Путин поручил уменьшить разрыв в доходах между жителями Крыма и других регионов России, сообщает телеканал 360.