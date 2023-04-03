Постпред США при НАТО заявил, что Украина начнет контрнаступление в ближайшие недели 03 апреля 2023 в 21:39 Размер текста - 17 + Украинская армия начнет наступление в течение ближайших недель, рассказали в ООН Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США считают, что Украина собирается начать наступление на Россию в ближайшие недели. Об этом рассказала постпред Соединенных Штатов при НАТО Джулиан Смит. «Мы ожидаем, что Украина начнет свое весеннее наступление в ближайшие недели», — рассказала Джулиан Смит. Ее цитирует ТАСС. Новость по теме Сенатор Цеков: в Крыму с иронией относятся к готовящемуся контрнаступлению ВСУ Украина планирует масштабное наступление на Россию этой весной. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что завершилось формирование восьми бригад «Гвардии наступления» для захвата Крыма и Донбасса, передает телеканал 360. В США считают, что Украина собирается начать наступление на Россию в ближайшие недели. Об этом рассказала постпред Соединенных Штатов при НАТО Джулиан Смит. «Мы ожидаем, что Украина начнет свое весеннее наступление в ближайшие недели», — рассказала Джулиан Смит. Ее цитирует ТАСС. Украина планирует масштабное наступление на Россию этой весной. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что завершилось формирование восьми бригад «Гвардии наступления» для захвата Крыма и Донбасса, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям