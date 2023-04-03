Постпред США при НАТО заявил, что Украина начнет контрнаступление в ближайшие недели

Украинская армия начнет наступление в течение ближайших недель, рассказали в ООН
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В США считают, что Украина собирается начать наступление на Россию в ближайшие недели. Об этом рассказала постпред Соединенных Штатов при НАТО Джулиан Смит.
«Мы ожидаем, что Украина начнет свое весеннее наступление в ближайшие недели», — рассказала Джулиан Смит. Ее цитирует ТАСС.
Украина планирует масштабное наступление на Россию этой весной. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что завершилось формирование восьми бригад «Гвардии наступления» для захвата Крыма и Донбасса, передает телеканал 360.
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