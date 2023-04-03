Постпред США при НАТО заявил, что Украина начнет контрнаступление в ближайшие недели

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Украинская армия начнет наступление в течение ближайших недель, рассказали в ООН Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В США считают, что Украина собирается начать наступление на Россию в ближайшие недели. Об этом рассказала постпред Соединенных Штатов при НАТО Джулиан Смит.

«Мы ожидаем, что Украина начнет свое весеннее наступление в ближайшие недели», — рассказала Джулиан Смит. Ее цитирует ТАСС.

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Украина планирует масштабное наступление на Россию этой весной. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что завершилось формирование восьми бригад «Гвардии наступления» для захвата Крыма и Донбасса, передает телеканал 360.

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В США считают, что Украина собирается начать наступление на Россию в ближайшие недели. Об этом рассказала постпред Соединенных Штатов при НАТО Джулиан Смит. «Мы ожидаем, что Украина начнет свое весеннее наступление в ближайшие недели», — рассказала Джулиан Смит. Ее цитирует ТАСС. Украина планирует масштабное наступление на Россию этой весной. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что завершилось формирование восьми бригад «Гвардии наступления» для захвата Крыма и Донбасса, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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