Как изменились отношения России и Запада: главные заявления Путина со встречи с послами

Президент России Владимир Путин провел в Кремле церемонию вручения верительных грамот. В ходе мероприятия были приняты 17 вновь прибывших послов иностранных государств. Также российский лидер охарактеризовал отношения РФ с другими странами. URA.RU приводит главную информацию о прошедшем выступлении президента.
Послы каких стран участвовали в церемонии
На церемонии вручения грамот присутствовали послы из 17 государств. В Кремле собрались дипломаты из стран Европейского союза, США, Дании, Парагвая, Норвегии, Экваториальной Гвинеи, Омана, Сирии, Северной Македонии, Бруней-Даруссалама, Мексики, Гондураса, Зимбабве, Абхазии, Ирака, Камбоджи, Гвинеи.
В начале своего обращения Путин отметил, что вновь прибывшим зарубежным послам выпала почетная и ответственная миссия по представлению своих государств в России. Он подчеркнул, что все они будут вовлечены в решение самых разных политических вопросов.
Что президент сказал послам на мероприятии
На церемонии Путин охарактеризовал отношения России со странами, представленными на мероприятии.
- Российский лидер заявил, что отношения России и Дании долгое время были очень близки, как «добрые соседи на Балтике». Однако диверсия на трубопроводах «Северные потоки» негативно повлияла на обстановку в Балтийском море и «дружбу» двух государств.
- Отношения с Парагваем Путин охарактеризовал как охватывающие разные сферы, от торгово-экономической до культурно-гуманитарной. Также он отметил, что выходцы из РФ заметно повлияли на развитие республики и становлении ее институтов.
- Отношения России и Норвегии на сегодняшний день сведены к минимуму. По словам Путина, взаимодействие государств по международным и региональным вопросам были заморожены, в том числе в Арктике.
- Россия и Экваториальная Гвинея укрепляют сотрудничество. В частности, в области геологоразведки, совместной добыче углеводородов и электроэнергетики.
- Президент сообщил о развитии отношений России и Омана. Путин отметил, что не так давно, в ходе телефонного разговора с главой республики с Султаном Аль Саидом, обсуждались вопросы многопланового сотрудничества двух государств.
- Путин также назвал Сирию надежным партнером для российской стороны на международной арене. Также российский лидер отметил, что между двумя странами были достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию двустороннего сотрудничества.
- Российский лидер назвал хорошими отношения с Бруней-Даруссалам. Государства многое делают для реализации совместных проектов в области высоких технологий и цифровизации городской среды. Кроме того, страны развивают сотрудничество по линии мусульманских организаций и образовательных учреждений.
- Путин отметил, что Россия с Мексиканскими Соединенными Штатами сотрудничают уже более 130 лет. Их отношения основаны на взаимоуважении и взаимовыгодной кооперации. Также президент России заявил о заинтересованности в наращивании торговли с мексиканской стороной.
- Россия намерена развивать политическое сотрудничество с Гондурасом. Также Путин заявил о желании расширять торгово-экономические связи с государством.
- По словам российского лидера, дружба России и Зимбабве проверена временем. Москва поддерживает народ республики в отстаивании своего суверенитета. Также государства намерены развивать отношения в области торговли и инвестиций.
- При этом Путин отметил, что отношения Москвы и Вашингтона переживают глубокий кризис. По словам главы государства причиной тому является разный подход в отношении мирового порядка. Также российский лидер отметил, что Москва всегда стремилась выстраивать отношения с Вашингтоном исходя из уважения суверенитета обеих сторон.
- О деградации отношений Путин заявил и в контексте Евросоюза. Причиной президент назвал тот факт, что ЕС инициировал геополитическое противостояние с Москвой.
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