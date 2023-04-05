Как изменились отношения России и Запада: главные заявления Путина со встречи с послами

05 апреля 2023 в 20:30 Размер текста - 17 +

Владимир Путин охарактеризовал отношения России с другими государствами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин провел в Кремле церемонию вручения верительных грамот. В ходе мероприятия были приняты 17 вновь прибывших послов иностранных государств. Также российский лидер охарактеризовал отношения РФ с другими странами. URA.RU приводит главную информацию о прошедшем выступлении президента. Послы каких стран участвовали в церемонии На церемонии вручения грамот присутствовали послы из 17 государств. В Кремле собрались дипломаты из стран Европейского союза, США, Дании, Парагвая, Норвегии, Экваториальной Гвинеи, Омана, Сирии, Северной Македонии, Бруней-Даруссалама, Мексики, Гондураса, Зимбабве, Абхазии, Ирака, Камбоджи, Гвинеи. В начале своего обращения Путин отметил, что вновь прибывшим зарубежным послам выпала почетная и ответственная миссия по представлению своих государств в России. Он подчеркнул, что все они будут вовлечены в решение самых разных политических вопросов. Что президент сказал послам на мероприятии На церемонии Путин охарактеризовал отношения России со странами, представленными на мероприятии. Российский лидер заявил, что отношения России и Дании долгое время были очень близки, как «добрые соседи на Балтике». Однако диверсия на трубопроводах «Северные потоки» негативно повлияла на обстановку в Балтийском море и «дружбу» двух государств.

Отношения с Парагваем Путин охарактеризовал как охватывающие разные сферы, от торгово-экономической до культурно-гуманитарной. Также он отметил, что выходцы из РФ заметно повлияли на развитие республики и становлении ее институтов.

Отношения России и Норвегии на сегодняшний день сведены к минимуму. По словам Путина, взаимодействие государств по международным и региональным вопросам были заморожены, в том числе в Арктике.

Россия и Экваториальная Гвинея укрепляют сотрудничество. В частности, в области геологоразведки, совместной добыче углеводородов и электроэнергетики.

Президент сообщил о развитии отношений России и Омана. Путин отметил, что не так давно, в ходе телефонного разговора с главой республики с Султаном Аль Саидом, обсуждались вопросы многопланового сотрудничества двух государств.

Путин также назвал Сирию надежным партнером для российской стороны на международной арене. Также российский лидер отметил, что между двумя странами были достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию двустороннего сотрудничества.

Российский лидер назвал хорошими отношения с Бруней-Даруссалам. Государства многое делают для реализации совместных проектов в области высоких технологий и цифровизации городской среды. Кроме того, страны развивают сотрудничество по линии мусульманских организаций и образовательных учреждений.

Путин отметил, что Россия с Мексиканскими Соединенными Штатами сотрудничают уже более 130 лет. Их отношения основаны на взаимоуважении и взаимовыгодной кооперации. Также президент России заявил о заинтересованности в наращивании торговли с мексиканской стороной.

Россия намерена развивать политическое сотрудничество с Гондурасом. Также Путин заявил о желании расширять торгово-экономические связи с государством.

По словам российского лидера, дружба России и Зимбабве проверена временем. Москва поддерживает народ республики в отстаивании своего суверенитета. Также государства намерены развивать отношения в области торговли и инвестиций.

При этом Путин отметил, что отношения Москвы и Вашингтона переживают глубокий кризис. По словам главы государства причиной тому является разный подход в отношении мирового порядка. Также российский лидер отметил, что Москва всегда стремилась выстраивать отношения с Вашингтоном исходя из уважения суверенитета обеих сторон.

О деградации отношений Путин заявил и в контексте Евросоюза. Причиной президент назвал тот факт, что ЕС инициировал геополитическое противостояние с Москвой.

Президент России Владимир Путин провел в Кремле церемонию вручения верительных грамот. В ходе мероприятия были приняты 17 вновь прибывших послов иностранных государств. Также российский лидер охарактеризовал отношения РФ с другими странами. URA.RU приводит главную информацию о прошедшем выступлении президента. На церемонии вручения грамот присутствовали послы из 17 государств. В Кремле собрались дипломаты из стран Европейского союза, США, Дании, Парагвая, Норвегии, Экваториальной Гвинеи, Омана, Сирии, Северной Македонии, Бруней-Даруссалама, Мексики, Гондураса, Зимбабве, Абхазии, Ирака, Камбоджи, Гвинеи. В начале своего обращения Путин отметил, что вновь прибывшим зарубежным послам выпала почетная и ответственная миссия по представлению своих государств в России. Он подчеркнул, что все они будут вовлечены в решение самых разных политических вопросов. На церемонии Путин охарактеризовал отношения России со странами, представленными на мероприятии.