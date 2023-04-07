В США назвали овощ, который спасает от кишечных болезней

Пенсильванский университет: ученые доказали пользу брокколи для тонкого кишечника

08 апреля 2023 в 07:29 Размер текста - 17 +

В США выяснили, что брокколи защищают слизистую тонкого кишечника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Чтобы избежать кишечных заболеваний, необходимо ввести в рацион брокколи. Об этом рассказал исследователь из Пенсильванского университета Гэри Пердью со ссылкой на результаты эксперимента. Они защищают слизистую тонкого кишечника, которая препятствует развитию заболеваний. «Здоровье кишечника мышей, которых не кормили брокколи, было нарушено различными способами, связанными с развитием болезней. Наше исследование показало, что брокколи можно использовать в качестве естественных источников лигандов AHR и что диеты, богатые этими лигандами, способствуют устойчивости тонкой кишки», — сказал Гэри Пердью, его цитирует издание «Ридус». Лиганды, которые были обнаружены в брокколи, это молекулы, поддерживающие целостность слизистой оболочки тонкого кишечника. Именно здоровая слизистая препятствуют распространению болезнетворных бактерий. Учены провели эксперимент на мышах. Для этого выделили две контрольные группы. Рацион мышей из первой группы на 15% состоял из брокколи, а вторая группа питалась как раньше. Эксперимент показал, что употреблявшие брокколи мыши стали более устойчивы к заболеваниям кишечника. Нутрициолог Вероника Гусакова рассказала о влиянии на пищеварение молока и глютена. Врач считает, что они могут навредить только в случаях индивидуальной непереносимости, которые можно определить только под контролем специалиста. Отказываться от этих продуктов не имеет смысла. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы избежать кишечных заболеваний, необходимо ввести в рацион брокколи. Об этом рассказал исследователь из Пенсильванского университета Гэри Пердью со ссылкой на результаты эксперимента. Они защищают слизистую тонкого кишечника, которая препятствует развитию заболеваний. «Здоровье кишечника мышей, которых не кормили брокколи, было нарушено различными способами, связанными с развитием болезней. Наше исследование показало, что брокколи можно использовать в качестве естественных источников лигандов AHR и что диеты, богатые этими лигандами, способствуют устойчивости тонкой кишки», — сказал Гэри Пердью, его цитирует издание «Ридус». Лиганды, которые были обнаружены в брокколи, это молекулы, поддерживающие целостность слизистой оболочки тонкого кишечника. Именно здоровая слизистая препятствуют распространению болезнетворных бактерий. Учены провели эксперимент на мышах. Для этого выделили две контрольные группы. Рацион мышей из первой группы на 15% состоял из брокколи, а вторая группа питалась как раньше. Эксперимент показал, что употреблявшие брокколи мыши стали более устойчивы к заболеваниям кишечника. Нутрициолог Вероника Гусакова рассказала о влиянии на пищеварение молока и глютена. Врач считает, что они могут навредить только в случаях индивидуальной непереносимости, которые можно определить только под контролем специалиста. Отказываться от этих продуктов не имеет смысла.