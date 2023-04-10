Кремль ответил на критику посла США, которая пожаловалась на Путина

Иностранные послы не были «главными персонажами» на церемонии вручения верительных грамот с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление диппредставителя США в России Линн Трейси о том, что она чувствовала себя некомфортно рядом с рядом с Путиным, так как не ощущала «себя главной».
«Единственное могу сказать, что в ходе церемонии вручения верительных грамот, послы не были главными персонажами», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. Представитель Кремля отметил, что послы были уважаемыми гостями на прошедшей церемонии.
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