Захарова посоветовала предателям не надеяться на иностранных кураторов

18 апреля 2023 в 00:01 Размер текста - 17 +

Мария Захарова (на фото) прокомментировала присутствие иностранных кураторов на оглашении приговора Владимиру Кара-Мурзе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Иностранные кураторы не помогут избежать справедливого наказания предателям и изменникам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя присутствие западных послов на оглашении приговора журналисту Владимиру Кара-Мурзе (признан иноагентом в России). «Вашингтону и Оттаве (столица Канады — прим. URA.RU) пора усвоить, что попытки давления на органы власти и независимую судебную систему России заведомо обречены на провал. Предатели и изменники, современные власовцы и бандеровцы, которым рукоплещут на Западе, получат по заслугам. Иностранные кураторы не помогут им избежать справедливого наказания», — подчеркнула Мария Захарова в ответ на слова посла США Деборы Трейси и посла Канады Элисон Леклер о том, что сегодняшнее решение суда — это попытка заглушить несогласных. Ответ представителя МИД РФ опубликован на официальном сайте . Захарова также подчеркнула, что требование посла Британии в Москве Деборы Броннерт отменить решение суда по делу Владимира Кара-Мурзы, а также заявления послов Британии, США и Канады, сделанные после оглашения приговора журналисту являются прямым вмешательством в дела России. «Налицо очередной пример беззастенчивого лицемерия», — указала она. Владимир Кара-Мурза — тележурналист, режиссер и публицист. Родился 7 сентября 1981 году в Москве. Оппозиционер также владеет гражданством Великобритании. Ранее Мосгорсуд приговорил его к 25 годам тюремного заключения по делу о госизмене и распространении фейков о российской армии. Оппозиционер в палате представителей американского штата Аризона огласил заведомо ложную информацию о действиях российской армии на Украине. В своем последнем слове Кара-Мурза заявил, что, по его мнению, его якобы преследуют за политические взгляды и он ни в чем не раскаивается. * Владимир Кара-Мурза признан Минюстом РФ иноагентом Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Иностранные кураторы не помогут избежать справедливого наказания предателям и изменникам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя присутствие западных послов на оглашении приговора журналисту Владимиру Кара-Мурзе (признан иноагентом в России). «Вашингтону и Оттаве (столица Канады — прим. URA.RU) пора усвоить, что попытки давления на органы власти и независимую судебную систему России заведомо обречены на провал. Предатели и изменники, современные власовцы и бандеровцы, которым рукоплещут на Западе, получат по заслугам. Иностранные кураторы не помогут им избежать справедливого наказания», — подчеркнула Мария Захарова в ответ на слова посла США Деборы Трейси и посла Канады Элисон Леклер о том, что сегодняшнее решение суда — это попытка заглушить несогласных. Ответ представителя МИД РФ опубликован на официальном сайте. Захарова также подчеркнула, что требование посла Британии в Москве Деборы Броннерт отменить решение суда по делу Владимира Кара-Мурзы, а также заявления послов Британии, США и Канады, сделанные после оглашения приговора журналисту являются прямым вмешательством в дела России. «Налицо очередной пример беззастенчивого лицемерия», — указала она. Владимир Кара-Мурза — тележурналист, режиссер и публицист. Родился 7 сентября 1981 году в Москве. Оппозиционер также владеет гражданством Великобритании. Ранее Мосгорсуд приговорил его к 25 годам тюремного заключения по делу о госизмене и распространении фейков о российской армии. Оппозиционер в палате представителей американского штата Аризона огласил заведомо ложную информацию о действиях российской армии на Украине. В своем последнем слове Кара-Мурза заявил, что, по его мнению, его якобы преследуют за политические взгляды и он ни в чем не раскаивается. * Владимир Кара-Мурза признан Минюстом РФ иноагентом