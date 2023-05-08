08 мая 2023

В Петербурге дети пострадали из-за обрушения конструкции на игровой площадке

В Санкт-Петербурге двое детей пострадали из-за обрушения игровой канатной паутины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дом на ул.Новосибирской 13 где жил Тимур Бекмансуров. Пермь, детская площадка, улица новосибирская 13
На детской площадке обрушилась игровая канатная паутина Фото:

Двое детей пострадали после обрушения игровой канатной паутины на детской площадке в Петербурге. Об этом сообщили пресс-службе комитета здравоохранения города.

«В результате ЧП на детской площадке в Московском парке Победы в Детскую клиническую больницу №5 были доставлены двое детей — мальчик 9 лет и девочка 11 лет. Состояние детей оценивается, как средне-тяжелое», рассказали, а telegram-канале комздрава Петербурга.

После осмотра врачей девочка была госпитализирована. Мальчик отправлен на амбулаторное лечение.

Ранее URA.RU сообщало о 15 пострадавших после падения карусели «Вихрь» в парке аттракционов Оренбурга. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Двое детей пострадали после обрушения игровой канатной паутины на детской площадке в Петербурге. Об этом сообщили пресс-службе комитета здравоохранения города. «В результате ЧП на детской площадке в Московском парке Победы в Детскую клиническую больницу №5 были доставлены двое детей — мальчик 9 лет и девочка 11 лет. Состояние детей оценивается, как средне-тяжелое», рассказали, а telegram-канале комздрава Петербурга. После осмотра врачей девочка была госпитализирована. Мальчик отправлен на амбулаторное лечение. Ранее URA.RU сообщало о 15 пострадавших после падения карусели «Вихрь» в парке аттракционов Оренбурга. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...