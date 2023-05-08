В Петербурге дети пострадали из-за обрушения конструкции на игровой площадке

Двое детей пострадали после обрушения игровой канатной паутины на детской площадке в Петербурге. Об этом сообщили пресс-службе комитета здравоохранения города.
«В результате ЧП на детской площадке в Московском парке Победы в Детскую клиническую больницу №5 были доставлены двое детей — мальчик 9 лет и девочка 11 лет. Состояние детей оценивается, как средне-тяжелое», рассказали, а telegram-канале комздрава Петербурга.
После осмотра врачей девочка была госпитализирована. Мальчик отправлен на амбулаторное лечение.
Ранее URA.RU сообщало о 15 пострадавших после падения карусели «Вихрь» в парке аттракционов Оренбурга. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.
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