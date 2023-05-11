В Кремле ответили на вопрос о дипломатических связях РФ и Грузии

Кремль: говорить о возобновлении дипломатических отношений с Грузией рано

11 мая 2023 в 15:12 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о перспективах возобновления дипломатии с Грузией Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле считают преждевременным говорить о возможном возобновлении дипломатических отношений между Россией и Грузией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о подобных перспективах после отмены визового режима для грузин. «Что касается дальнейших перспектив, я бы так далеко не забегал», — отметил Песков. Отмену визового режима он объяснил гуманитарными целями России. Указ об отмене визового режима с Грузией президент Путин подписал 10 мая. Граждане этой страны смогут находиться в России до 90 дней, согласно новым требованиям.

В Кремле считают преждевременным говорить о возможном возобновлении дипломатических отношений между Россией и Грузией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о подобных перспективах после отмены визового режима для грузин. «Что касается дальнейших перспектив, я бы так далеко не забегал», — отметил Песков. Отмену визового режима он объяснил гуманитарными целями России. Указ об отмене визового режима с Грузией президент Путин подписал 10 мая. Граждане этой страны смогут находиться в России до 90 дней, согласно новым требованиям.