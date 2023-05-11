В Кремле ответили на вопрос о дипломатических связях РФ и Грузии

Кремль: говорить о возобновлении дипломатических отношений с Грузией рано
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о перспективах возобновления дипломатии с Грузией Фото:

В Кремле считают преждевременным говорить о возможном возобновлении дипломатических отношений между Россией и Грузией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о подобных перспективах после отмены визового режима для грузин.

«Что касается дальнейших перспектив, я бы так далеко не забегал», — отметил Песков. Отмену визового режима он объяснил гуманитарными целями России.

Указ об отмене визового режима с Грузией президент Путин подписал 10 мая. Граждане этой страны смогут находиться в России до 90 дней, согласно новым требованиям.

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В Кремле считают преждевременным говорить о возможном возобновлении дипломатических отношений между Россией и Грузией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о подобных перспективах после отмены визового режима для грузин. «Что касается дальнейших перспектив, я бы так далеко не забегал», — отметил Песков. Отмену визового режима он объяснил гуманитарными целями России. Указ об отмене визового режима с Грузией президент Путин подписал 10 мая. Граждане этой страны смогут находиться в России до 90 дней, согласно новым требованиям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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