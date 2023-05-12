В офисе Зеленского опровергли информацию о том, что он хотел выступить на «Евровидении-2023»

Офис президента Украины не обращался к организаторам «Евровидения-2023», чтобы договориться о выступлении президента Владимира Зеленского на нем. Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. Ранее в СМИ появилась информация о том, что организаторы конкурса отказались предоставить возможность Зеленскому выступить после его соответствующей просьбы.
«Информация The Times не соответствует действительности. Офис Президента Украины не обращался к организаторам песенного конкурса „Евровидение“ с предложением онлайн-выступления Владимира Зеленского во время финала или на любом другом этапе конкурса», — написал Сергей Никифоров в своем twitter-аккаунте.
Ранее издание The Times представителя Европейского вещательного союза написало, что руководство союза отклонило просьбу Зеленского обратиться к слушателям и зрителям международного песенного конкурса «Евровидение-2023». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, сыронизировала над ситуацией и заявила, что украинский президент составил бы достойную конкуренцию участникам конкурса.
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