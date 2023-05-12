В офисе Зеленского опровергли информацию о том, что он хотел выступить на «Евровидении-2023»

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский не планировал выступать на «Евровидении», сказал его пресс-секретарь Фото:

Офис президента Украины не обращался к организаторам «Евровидения-2023», чтобы договориться о выступлении президента Владимира Зеленского на нем. Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. Ранее в СМИ появилась информация о том, что организаторы конкурса отказались предоставить возможность Зеленскому выступить после его соответствующей просьбы.

«Информация The Times не соответствует действительности. Офис Президента Украины не обращался к организаторам песенного конкурса „Евровидение“ с предложением онлайн-выступления Владимира Зеленского во время финала или на любом другом этапе конкурса», — написал Сергей Никифоров в своем twitter-аккаунте.

Ранее издание The Times представителя Европейского вещательного союза написало, что руководство союза отклонило просьбу Зеленского обратиться к слушателям и зрителям международного песенного конкурса «Евровидение-2023». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, сыронизировала над ситуацией и заявила, что украинский президент составил бы достойную конкуренцию участникам конкурса.

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Офис президента Украины не обращался к организаторам «Евровидения-2023», чтобы договориться о выступлении президента Владимира Зеленского на нем. Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. Ранее в СМИ появилась информация о том, что организаторы конкурса отказались предоставить возможность Зеленскому выступить после его соответствующей просьбы. «Информация The Times не соответствует действительности. Офис Президента Украины не обращался к организаторам песенного конкурса „Евровидение“ с предложением онлайн-выступления Владимира Зеленского во время финала или на любом другом этапе конкурса», — написал Сергей Никифоров в своем twitter-аккаунте. Ранее издание The Times представителя Европейского вещательного союза написало, что руководство союза отклонило просьбу Зеленского обратиться к слушателям и зрителям международного песенного конкурса «Евровидение-2023». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, сыронизировала над ситуацией и заявила, что украинский президент составил бы достойную конкуренцию участникам конкурса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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