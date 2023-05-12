В офисе Зеленского опровергли информацию о том, что он хотел выступить на «Евровидении-2023»

12 мая 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский не планировал выступать на «Евровидении», сказал его пресс-секретарь Фото: Официальный сайт президента Украины Офис президента Украины не обращался к организаторам «Евровидения-2023», чтобы договориться о выступлении президента Владимира Зеленского на нем. Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. Ранее в СМИ появилась информация о том, что организаторы конкурса отказались предоставить возможность Зеленскому выступить после его соответствующей просьбы. «Информация The Times не соответствует действительности. Офис Президента Украины не обращался к организаторам песенного конкурса „Евровидение“ с предложением онлайн-выступления Владимира Зеленского во время финала или на любом другом этапе конкурса», — написал Сергей Никифоров в своем twitter-аккаунте. Ранее издание The Times представителя Европейского вещательного союза написало, что руководство союза отклонило просьбу Зеленского обратиться к слушателям и зрителям международного песенного конкурса «Евровидение-2023». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, сыронизировала над ситуацией и заявила, что украинский президент составил бы достойную конкуренцию участникам конкурса.

Офис президента Украины не обращался к организаторам «Евровидения-2023», чтобы договориться о выступлении президента Владимира Зеленского на нем. Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. Ранее в СМИ появилась информация о том, что организаторы конкурса отказались предоставить возможность Зеленскому выступить после его соответствующей просьбы. «Информация The Times не соответствует действительности. Офис Президента Украины не обращался к организаторам песенного конкурса „Евровидение“ с предложением онлайн-выступления Владимира Зеленского во время финала или на любом другом этапе конкурса», — написал Сергей Никифоров в своем twitter-аккаунте. Ранее издание The Times представителя Европейского вещательного союза написало, что руководство союза отклонило просьбу Зеленского обратиться к слушателям и зрителям международного песенного конкурса «Евровидение-2023». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, сыронизировала над ситуацией и заявила, что украинский президент составил бы достойную конкуренцию участникам конкурса.