Политолог предрек будущее Зеленского после отказа выступить на «Евровидении»

Президент Украины Владимир Зеленский получит отказы от других площадок после того, как ему не разрешили обратиться к зрителям песенного конкурса «Евровидение-2023». Такое мнение высказал политолог Дмитрий Аграновский.
«Владимира не допустили к „Евровидению“ с самой политкорректной и в то же время нелепой формулировкой, мол это противоречит правилам мероприятия. […] Уверен, что после „Евровидения“ его не пустят и на другие площадки», — цитирует Дмитрия Аграновского интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По мнению политолога, Зеленский «просто надоел публике со своими стенаниями». Общество видит в нем человека, который поставил мир под угрозу ядерной катастрофы, считает Аграновский.
Ранее издание The Times со ссылкой на представителя Европейского вещательного союза написало, что руководство союза отклонило просьбу Зеленского обратиться к слушателям и зрителям международного песенного конкурса «Евровидение-2023». В офисе Зеленского эту информацию позже опровергли.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!