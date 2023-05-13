Политолог предрек будущее Зеленского после отказа выступить на «Евровидении»

Политолог Аграновский: Зеленскому откажут в выступлении на других площадках после случая с «Евровидением»

13 мая 2023 в 12:12 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский «надоел публике со своими стенаниями», считает политолог Дмитрий Аграновский Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский получит отказы от других площадок после того, как ему не разрешили обратиться к зрителям песенного конкурса «Евровидение-2023». Такое мнение высказал политолог Дмитрий Аграновский. «Владимира не допустили к „Евровидению“ с самой политкорректной и в то же время нелепой формулировкой, мол это противоречит правилам мероприятия. […] Уверен, что после „Евровидения“ его не пустят и на другие площадки», — цитирует Дмитрия Аграновского интернет-издание «Подмосковье сегодня». По мнению политолога, Зеленский «просто надоел публике со своими стенаниями». Общество видит в нем человека, который поставил мир под угрозу ядерной катастрофы, считает Аграновский. Ранее издание The Times со ссылкой на представителя Европейского вещательного союза написало, что руководство союза отклонило просьбу Зеленского обратиться к слушателям и зрителям международного песенного конкурса «Евровидение-2023». В офисе Зеленского эту информацию позже опровергли.

Президент Украины Владимир Зеленский получит отказы от других площадок после того, как ему не разрешили обратиться к зрителям песенного конкурса «Евровидение-2023». Такое мнение высказал политолог Дмитрий Аграновский. «Владимира не допустили к „Евровидению“ с самой политкорректной и в то же время нелепой формулировкой, мол это противоречит правилам мероприятия. […] Уверен, что после „Евровидения“ его не пустят и на другие площадки», — цитирует Дмитрия Аграновского интернет-издание «Подмосковье сегодня». По мнению политолога, Зеленский «просто надоел публике со своими стенаниями». Общество видит в нем человека, который поставил мир под угрозу ядерной катастрофы, считает Аграновский. Ранее издание The Times со ссылкой на представителя Европейского вещательного союза написало, что руководство союза отклонило просьбу Зеленского обратиться к слушателям и зрителям международного песенного конкурса «Евровидение-2023». В офисе Зеленского эту информацию позже опровергли.