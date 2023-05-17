Захарова допустила формирование единой внешней политики РФ и Беларуси

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир
Между Россией и Беларусью возможна единая система внешних связей, отметила Мария Захарова Фото:

Согласно договору о создании Союзного государства между Россией и Беларусью, возможно создание единой внешней политики между странами при согласии обоих из сторон. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На основе союзного договора, Москва и Минск плотно координируют подходы в отношении третьих стран. Наша позиция по отношению к Беларуси максимально близка. <…> Согласно договору Союзного государства, проведение согласованной внешней политики является одной из целей интеграции с республикой Беларусь. <…> Проведение единой внешней политики может быть добровольным решением государств-учасnников», — подчеркнула Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. Ее слова приводит корреспондент URA.RU.

Ранее Захарова отреагировала на претензии Запада о размещении Россией ядерного оружия на территории Беларуси. Она отметила, что данные действия являются частью договора о Союзном государстве. Между странами также налажено и военное сотрудничество. Кроме того реализовано экономическое сотрудничество, пишет «Национальная служба новостей».

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Согласно договору о создании Союзного государства между Россией и Беларусью, возможно создание единой внешней политики между странами при согласии обоих из сторон. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. «На основе союзного договора, Москва и Минск плотно координируют подходы в отношении третьих стран. Наша позиция по отношению к Беларуси максимально близка. <…> Согласно договору Союзного государства, проведение согласованной внешней политики является одной из целей интеграции с республикой Беларусь. <…> Проведение единой внешней политики может быть добровольным решением государств-учасnников», — подчеркнула Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. Ее слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее Захарова отреагировала на претензии Запада о размещении Россией ядерного оружия на территории Беларуси. Она отметила, что данные действия являются частью договора о Союзном государстве. Между странами также налажено и военное сотрудничество. Кроме того реализовано экономическое сотрудничество, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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