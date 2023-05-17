Захарова допустила формирование единой внешней политики РФ и Беларуси

Согласно договору о создании Союзного государства между Россией и Беларусью, возможно создание единой внешней политики между странами при согласии обоих из сторон. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
«На основе союзного договора, Москва и Минск плотно координируют подходы в отношении третьих стран. Наша позиция по отношению к Беларуси максимально близка. <…> Согласно договору Союзного государства, проведение согласованной внешней политики является одной из целей интеграции с республикой Беларусь. <…> Проведение единой внешней политики может быть добровольным решением государств-учасnников», — подчеркнула Мария Захарова во время
Ранее Захарова отреагировала на претензии Запада о размещении Россией ядерного оружия на территории Беларуси. Она отметила, что данные действия являются частью договора о Союзном государстве. Между странами также налажено и военное сотрудничество. Кроме того реализовано экономическое сотрудничество, пишет «Национальная служба новостей».
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