Экономист объяснил, почему Guess выкупил долю у российского партнера

Экономист Зубец: Guess постарается развивать свой бизнес в России

26 мая 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Американский производитель и продавец одежды Guess выкупил у российского партнера 30% Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Американский производитель и продавец одежды Guess постарается развивать бизнес в России, выкупив долю у российского партнера. В беседе с URA.RU директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, экономист Алексей Зубец подчеркнул, что при таком подходе компания не должна боятся западных санкций. «Если это некий западный бизнес, который выкупает долю у российского партнера, и выступает собственником того имущества, которое у них здесь было, то тут два варианта. Первое — это некий способ избавиться, то есть история, связанная с продажей. Продать целиком можно дороже, чем по частям. Но на продажу не очень похоже, поэтому вполне возможно, что речь может идти о каких-то вариантах, связанных с развитием, но для этого надо понимать, что компания не должна бояться санкций», — сказал Алексей Зубец. Экономист отметил, что многие бренды не готовы бросить свой бизнес в России, так как никто не хочет отказываться от прибыли. «Они ищут возможности сохранить свой бизнес и, как правило, его сохраняют. Если бы также поступили в машиностроительных компаниях, то было бы хорошо, но обувь и одежду мы можем делать сами. Иногда не хуже, чем их заводы. Я был бы счастлив, если бы такую решительность проявляли не производители тряпок, а производители станков и самолетов, но, к сожалению, этого нет», — отметил собеседник агентства. Ранее стало известно, что американский производитель и продавец одежды Guess выкупил у российского партнера 30%. Для этого потребовалось получить разрешение Минфина США на досрочное исполнение пут-опциона от 2015 года. В опционе говорилось, что американская компания обязуется выкупить эту долю до 31 декабря 2025 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Американский производитель и продавец одежды Guess постарается развивать бизнес в России, выкупив долю у российского партнера. В беседе с URA.RU директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, экономист Алексей Зубец подчеркнул, что при таком подходе компания не должна боятся западных санкций. «Если это некий западный бизнес, который выкупает долю у российского партнера, и выступает собственником того имущества, которое у них здесь было, то тут два варианта. Первое — это некий способ избавиться, то есть история, связанная с продажей. Продать целиком можно дороже, чем по частям. Но на продажу не очень похоже, поэтому вполне возможно, что речь может идти о каких-то вариантах, связанных с развитием, но для этого надо понимать, что компания не должна бояться санкций», — сказал Алексей Зубец. Экономист отметил, что многие бренды не готовы бросить свой бизнес в России, так как никто не хочет отказываться от прибыли. «Они ищут возможности сохранить свой бизнес и, как правило, его сохраняют. Если бы также поступили в машиностроительных компаниях, то было бы хорошо, но обувь и одежду мы можем делать сами. Иногда не хуже, чем их заводы. Я был бы счастлив, если бы такую решительность проявляли не производители тряпок, а производители станков и самолетов, но, к сожалению, этого нет», — отметил собеседник агентства. Ранее стало известно, что американский производитель и продавец одежды Guess выкупил у российского партнера 30%. Для этого потребовалось получить разрешение Минфина США на досрочное исполнение пут-опциона от 2015 года. В опционе говорилось, что американская компания обязуется выкупить эту долю до 31 декабря 2025 года.