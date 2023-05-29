РИАН: СБУ пытает людей за связи с Россией в двух РОВД Херсона

30 мая 2023 в 06:50 Размер текста - 17 +

Служба безопасности Украины пытает людей в двух РОВД Херсона Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Служба безопасности Украины (СБУ) создала в двух райотделах Херсона-Днепровском и Комсомольском РОВД — пыточные камеры для расправы с людьми, которые сотрудничают с Россией. Об этом сообщил осведомленный источник. «В Днепровском РОВД работают украинцы, они мучают до смерти людей, которые сотрудничают с российской властью. <…> О работе Комсомольского РОВД мало что известно, поскольку там работают иностранцы, местных туда не пускают, там была слышна английская, польская и грузинская речи», — пишет РИА Новости, ссылаясь на собственный источник. Он отмечает, что иностранцы, работающие в РОВД, используют украинских боевиков для расправы с теми, кто не угоден киевской власти. Известно, что жертвами СБУ стали как минимум три человека, передает источник. По его словам, от пыток скончалась медсестра городской поликлиники. Еще несколько людей пропали без вести. Кроме того, более 15 человек после оказанного физического воздействия стали свидетельствовать против себя, их осудили на различные сроки лишения свободы. Правоохранительные органы и спецслужбы Украины проводят следственные мероприятия, нарушая законодательство своей страны. Они применяют к задержанным насилие и оказывают давление, подчеркнул источник. Ранее URA.RU писало, что поляки и американцы в составе украинской ДРГ, напавшей на Белгородскую область, много часов пытали мирных жителей в подвалах. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаки попыткой Киева отвлечь внимание от потери Украиной Бахмута (Артемовска). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Служба безопасности Украины (СБУ) создала в двух райотделах Херсона-Днепровском и Комсомольском РОВД — пыточные камеры для расправы с людьми, которые сотрудничают с Россией. Об этом сообщил осведомленный источник. «В Днепровском РОВД работают украинцы, они мучают до смерти людей, которые сотрудничают с российской властью. <…> О работе Комсомольского РОВД мало что известно, поскольку там работают иностранцы, местных туда не пускают, там была слышна английская, польская и грузинская речи», — пишет РИА Новости, ссылаясь на собственный источник. Он отмечает, что иностранцы, работающие в РОВД, используют украинских боевиков для расправы с теми, кто не угоден киевской власти. Известно, что жертвами СБУ стали как минимум три человека, передает источник. По его словам, от пыток скончалась медсестра городской поликлиники. Еще несколько людей пропали без вести. Кроме того, более 15 человек после оказанного физического воздействия стали свидетельствовать против себя, их осудили на различные сроки лишения свободы. Правоохранительные органы и спецслужбы Украины проводят следственные мероприятия, нарушая законодательство своей страны. Они применяют к задержанным насилие и оказывают давление, подчеркнул источник. Ранее URA.RU писало, что поляки и американцы в составе украинской ДРГ, напавшей на Белгородскую область, много часов пытали мирных жителей в подвалах. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаки попыткой Киева отвлечь внимание от потери Украиной Бахмута (Артемовска).