Балицкий раскрыл, чего добились ВСУ при наступлении в Запорожской области

Балицкий: ВСУ не добились успехов в Запорожской области

06 июня 2023 в 18:04 Размер текста - 17 +

Украинские военные продолжают обстрел территорий Запорожской области, но не добивается успеха Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) не добиваются успехов в Запорожской области. Об этом сообщил врио региона Евгений Балицкий. Российская авиация поражает украинские силы быстро. «Противник никаких результатов не добился, сосредотачивать большие силы не решается. Он понимает, что, как только соберет большой кулак для удара, наша артиллерия и авиация переварит их достаточно быстро», — заявил он в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, в направлении от Полог до Васильевки не произошло ничего значительного. Балицкий подчеркнул, что украинские силы продолжают обстрел территории региона. Это Бердянск, Токмак, Пологи и другие населенные пункты, но у российских военных потери незначительны. «Наши потери измеряются единицами. Пока противник не применяет все свои силы», — добавил врио губернатора. По его словам, Украина в ходе контрнаступления нанесет главный удар по Запорожской области. Российские военные готовятся к этому. Ранее стало известно, что украинские бойцы начали активное наступление в районе Времевского выступа Запорожской области. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Украина пыталась контратаковать на стыке Донецкой народной республики и Запорожской области. Такое заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live», передает агентство «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не добиваются успехов в Запорожской области. Об этом сообщил врио региона Евгений Балицкий. Российская авиация поражает украинские силы быстро. «Противник никаких результатов не добился, сосредотачивать большие силы не решается. Он понимает, что, как только соберет большой кулак для удара, наша артиллерия и авиация переварит их достаточно быстро», — заявил он в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, в направлении от Полог до Васильевки не произошло ничего значительного. Балицкий подчеркнул, что украинские силы продолжают обстрел территории региона. Это Бердянск, Токмак, Пологи и другие населенные пункты, но у российских военных потери незначительны. «Наши потери измеряются единицами. Пока противник не применяет все свои силы», — добавил врио губернатора. По его словам, Украина в ходе контрнаступления нанесет главный удар по Запорожской области. Российские военные готовятся к этому. Ранее стало известно, что украинские бойцы начали активное наступление в районе Времевского выступа Запорожской области. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Украина пыталась контратаковать на стыке Донецкой народной республики и Запорожской области. Такое заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live», передает агентство «Национальная служба новостей».