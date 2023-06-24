Песков: Путин скоро выступит с обращением

Владимир Путин готовит обращение, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаМятеж Евгения Пригожина
Президент России Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. URA.RU приводило сбойку, что известно о конфликте.
Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!