Песков: Путин скоро выступит с обращением

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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин готовит обращение, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Президент России Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. URA.RU приводило сбойку, что известно о конфликте.

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Президент России Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. URA.RU приводило сбойку, что известно о конфликте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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