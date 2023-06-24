В Липецкой области КАМАЗы перекрыли дорогу, по которой, предположительно, могли пойти бойцы частной армии Евгения Пригожина. Однако им удалось прорвать это укрепление.
На кадрах видео, которые распространяются в сети видно, как КАМАЗы стоят на обочине. По предположению автора съемки, они устанавливались, чтобы помешать силам Пригожина прорваться. Также в Сети появились видео, на котором видно, как спецтехника раскапывает дорогу, через которую могут поехать бойцы Пригожина.
Поздним вечером 23 июня Евгений Пригожин заявил, что Минобороны нанесли удары по позициям его бойцов. Само ведомство опровергло это заявление.
После этого Пригожин фактически объявил вооруженный мятеж. Ночью 24 июня его войска вошли в Ростов-на-Дону. Также их техника была замечена в Липецкой области. В Москве был введен режим контртеррористической операции (КТО). Президент России Владимир Путин охарактеризовал действия Пригожина как удар в спину.
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