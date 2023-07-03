Shot: ВСУ захлестнула волна суицидов

03 июля 2023 в 19:34 Размер текста - 17 +

Многие украинские военные не хотят идти на фронт из-за неудач ВСУ во время контрнаступления Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Многие украинцы отказываются ехать на запорожское направление из-за больших потерь в армии. Некоторые солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за этого решили покончить с собой. Об этом сообщает telegram-канал Shot со ссылкой на свои источники с территории Украины. «Волна суицидов захлестнула, например, 152 батальон Терробороны ВСУ в Сумской области. Всех остальных, кто ослушался командование, но не успел наложить на себя руки, ВСУ отправляет в психдиспансер в Сумах», — говорится в сообщении. Отмечается, что отсутствие успехов у ВСУ во время контрнаступления сильно ударило по психике украинских военных. Украина перешла в контрнаступление в начале июня. За месяц она не смогла достичь ощутимых результатов, заявил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко. Его слова приводит телеканал 360. На данный момент западная тяжелая техника не оказывает ей решающего преимущества. Дело в том, что у России было полгода для того, чтобы создать укрепленные линии обороны по всей протяженности фронта. Украина за время контрнаступления потеряла почти все танки Leopard, поставленные Польшей и Португалией. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Многие украинцы отказываются ехать на запорожское направление из-за больших потерь в армии. Некоторые солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за этого решили покончить с собой. Об этом сообщает telegram-канал Shot со ссылкой на свои источники с территории Украины. «Волна суицидов захлестнула, например, 152 батальон Терробороны ВСУ в Сумской области. Всех остальных, кто ослушался командование, но не успел наложить на себя руки, ВСУ отправляет в психдиспансер в Сумах», — говорится в сообщении. Отмечается, что отсутствие успехов у ВСУ во время контрнаступления сильно ударило по психике украинских военных. Украина перешла в контрнаступление в начале июня. За месяц она не смогла достичь ощутимых результатов, заявил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко. Его слова приводит телеканал 360. На данный момент западная тяжелая техника не оказывает ей решающего преимущества. Дело в том, что у России было полгода для того, чтобы создать укрепленные линии обороны по всей протяженности фронта. Украина за время контрнаступления потеряла почти все танки Leopard, поставленные Польшей и Португалией. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.