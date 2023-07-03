Shot: ВСУ захлестнула волна суицидов

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, флаг, герб, ВСУ, наемник, спецназ украины, stock
Многие украинские военные не хотят идти на фронт из-за неудач ВСУ во время контрнаступления Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Многие украинцы отказываются ехать на запорожское направление из-за больших потерь в армии. Некоторые солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за этого решили покончить с собой. Об этом сообщает telegram-канал Shot со ссылкой на свои источники с территории Украины.

«Волна суицидов захлестнула, например, 152 батальон Терробороны ВСУ в Сумской области. Всех остальных, кто ослушался командование, но не успел наложить на себя руки, ВСУ отправляет в психдиспансер в Сумах», — говорится в сообщении. Отмечается, что отсутствие успехов у ВСУ во время контрнаступления сильно ударило по психике украинских военных.

Украина перешла в контрнаступление в начале июня. За месяц она не смогла достичь ощутимых результатов, заявил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко. Его слова приводит телеканал 360. На данный момент западная тяжелая техника не оказывает ей решающего преимущества. Дело в том, что у России было полгода для того, чтобы создать укрепленные линии обороны по всей протяженности фронта.

Украина за время контрнаступления потеряла почти все танки Leopard, поставленные Польшей и Португалией. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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Многие украинцы отказываются ехать на запорожское направление из-за больших потерь в армии. Некоторые солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за этого решили покончить с собой. Об этом сообщает telegram-канал Shot со ссылкой на свои источники с территории Украины. «Волна суицидов захлестнула, например, 152 батальон Терробороны ВСУ в Сумской области. Всех остальных, кто ослушался командование, но не успел наложить на себя руки, ВСУ отправляет в психдиспансер в Сумах», — говорится в сообщении. Отмечается, что отсутствие успехов у ВСУ во время контрнаступления сильно ударило по психике украинских военных. Украина перешла в контрнаступление в начале июня. За месяц она не смогла достичь ощутимых результатов, заявил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко. Его слова приводит телеканал 360. На данный момент западная тяжелая техника не оказывает ей решающего преимущества. Дело в том, что у России было полгода для того, чтобы создать укрепленные линии обороны по всей протяженности фронта. Украина за время контрнаступления потеряла почти все танки Leopard, поставленные Польшей и Португалией. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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