Многие украинцы отказываются ехать на запорожское направление из-за больших потерь в армии. Некоторые солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за этого решили покончить с собой. Об этом сообщает telegram-канал Shot со ссылкой на свои источники с территории Украины.
«Волна суицидов захлестнула, например, 152 батальон Терробороны ВСУ в Сумской области. Всех остальных, кто ослушался командование, но не успел наложить на себя руки, ВСУ отправляет в психдиспансер в Сумах», — говорится в сообщении. Отмечается, что отсутствие успехов у ВСУ во время контрнаступления сильно ударило по психике украинских военных.
Украина перешла в контрнаступление в начале июня. За месяц она не смогла достичь ощутимых результатов, заявил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко. Его слова приводит телеканал 360. На данный момент западная тяжелая техника не оказывает ей решающего преимущества. Дело в том, что у России было полгода для того, чтобы создать укрепленные линии обороны по всей протяженности фронта.
Украина за время контрнаступления потеряла почти все танки Leopard, поставленные Польшей и Португалией. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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