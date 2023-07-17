В Приднестровье убит лидер компартии Олег Хоржан

17 июля 2023 в 15:02 Размер текста - 17 +

Представитель КПРФ Олег Хоржан погиб этой ночью, подчеркнул Геннадий Зюганов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Ночью 17 июля был убит лидер приднестровской коммунистической партии Олег Хоржан. Об этом рассказал руководитель партии КПРФ Геннадий Зюганов. «Сегодня ночью убит лидер приднестровских коммунистов Олег Хоржан», — рассказал Геннадий Зюганов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам весенней сессии Госдумы. Трансляция велась на youtube-канале. Зюганов подчеркнул, что в партии настаивают на немедленном расследовании смерти своего сопартийца. Обстоятельства гибели Хоржана выясняются.

Ночью 17 июля был убит лидер приднестровской коммунистической партии Олег Хоржан. Об этом рассказал руководитель партии КПРФ Геннадий Зюганов. «Сегодня ночью убит лидер приднестровских коммунистов Олег Хоржан», — рассказал Геннадий Зюганов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам весенней сессии Госдумы. Трансляция велась на youtube-канале. Зюганов подчеркнул, что в партии настаивают на немедленном расследовании смерти своего сопартийца. Обстоятельства гибели Хоржана выясняются.