В Приднестровье убит лидер компартии Олег Хоржан

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Клипарт. Сургут, убийство, пистолет, оружие, стрельба, преступник, преступление, криминал
Представитель КПРФ Олег Хоржан погиб этой ночью, подчеркнул Геннадий Зюганов Фото:

Ночью 17 июля был убит лидер приднестровской коммунистической партии Олег Хоржан. Об этом рассказал руководитель партии КПРФ Геннадий Зюганов.

«Сегодня ночью убит лидер приднестровских коммунистов Олег Хоржан», — рассказал Геннадий Зюганов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам весенней сессии Госдумы. Трансляция велась на youtube-канале. Зюганов подчеркнул, что в партии настаивают на немедленном расследовании смерти своего сопартийца. Обстоятельства гибели Хоржана выясняются.

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Ночью 17 июля был убит лидер приднестровской коммунистической партии Олег Хоржан. Об этом рассказал руководитель партии КПРФ Геннадий Зюганов. «Сегодня ночью убит лидер приднестровских коммунистов Олег Хоржан», — рассказал Геннадий Зюганов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам весенней сессии Госдумы. Трансляция велась на youtube-канале. Зюганов подчеркнул, что в партии настаивают на немедленном расследовании смерти своего сопартийца. Обстоятельства гибели Хоржана выясняются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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