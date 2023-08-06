La Nacion: Зеленский признал второстепенность успехов в наступлении

06 августа 2023 в 23:20 Размер текста - 17 +

Зеленский рассказал, почему контрнаступление идет медленно Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский назвал прогресс в контрнаступлении второстепенным. И назвал несколько причин, почему процесс движется так долго. Об этом он рассказал в интервью испанской прессе. «Контрнаступление сложное. Прогресс, вероятно, идет медленнее, чем некоторые хотят или воображают. Все это второстепенные вещи», — приводит слова Зеленского издание La Nacion . Процесс движется не так быстро, как хотелось бы, по причине того, что на одних участках фронта есть мины, а на других участках «другие сложности». О других «сложностях» говорить можно долго, добавляет Зеленский. В частности, трудно проводить контрнаступление, когда у страны не хватает определенного оружия. Ранее американский аналитик Джонстон Хэрвуд сообщил, что неудачное контрнаступление ВСУ раздражает зарубежных партнеров Киева. По его словам, те страны, которые выражали поддержку Украине в начале конфликта с Россией, постепенно меняют свою риторику, подкрепляя ее непростыми для правительства Зеленского решениями.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал прогресс в контрнаступлении второстепенным. И назвал несколько причин, почему процесс движется так долго. Об этом он рассказал в интервью испанской прессе. «Контрнаступление сложное. Прогресс, вероятно, идет медленнее, чем некоторые хотят или воображают. Все это второстепенные вещи», — приводит слова Зеленского издание La Nacion. Процесс движется не так быстро, как хотелось бы, по причине того, что на одних участках фронта есть мины, а на других участках «другие сложности». О других «сложностях» говорить можно долго, добавляет Зеленский. В частности, трудно проводить контрнаступление, когда у страны не хватает определенного оружия. Ранее американский аналитик Джонстон Хэрвуд сообщил, что неудачное контрнаступление ВСУ раздражает зарубежных партнеров Киева. По его словам, те страны, которые выражали поддержку Украине в начале конфликта с Россией, постепенно меняют свою риторику, подкрепляя ее непростыми для правительства Зеленского решениями.