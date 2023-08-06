La Nacion: Зеленский признал второстепенность успехов в наступлении

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Зеленский рассказал, почему контрнаступление идет медленно Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назвал прогресс в контрнаступлении второстепенным. И назвал несколько причин, почему процесс движется так долго. Об этом он рассказал в интервью испанской прессе.

«Контрнаступление сложное. Прогресс, вероятно, идет медленнее, чем некоторые хотят или воображают. Все это второстепенные вещи», — приводит слова Зеленского издание La Nacion.

Процесс движется не так быстро, как хотелось бы, по причине того, что на одних участках фронта есть мины, а на других участках «другие сложности». О других «сложностях» говорить можно долго, добавляет Зеленский. В частности, трудно проводить контрнаступление, когда у страны не хватает определенного оружия.

Ранее американский аналитик Джонстон Хэрвуд сообщил, что неудачное контрнаступление ВСУ раздражает зарубежных партнеров Киева. По его словам, те страны, которые выражали поддержку Украине в начале конфликта с Россией, постепенно меняют свою риторику, подкрепляя ее непростыми для правительства Зеленского решениями.

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал прогресс в контрнаступлении второстепенным. И назвал несколько причин, почему процесс движется так долго. Об этом он рассказал в интервью испанской прессе. «Контрнаступление сложное. Прогресс, вероятно, идет медленнее, чем некоторые хотят или воображают. Все это второстепенные вещи», — приводит слова Зеленского издание La Nacion. Процесс движется не так быстро, как хотелось бы, по причине того, что на одних участках фронта есть мины, а на других участках «другие сложности». О других «сложностях» говорить можно долго, добавляет Зеленский. В частности, трудно проводить контрнаступление, когда у страны не хватает определенного оружия. Ранее американский аналитик Джонстон Хэрвуд сообщил, что неудачное контрнаступление ВСУ раздражает зарубежных партнеров Киева. По его словам, те страны, которые выражали поддержку Украине в начале конфликта с Россией, постепенно меняют свою риторику, подкрепляя ее непростыми для правительства Зеленского решениями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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