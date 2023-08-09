Семья Байдена получала финансирование из РФ

09 августа 2023 в 20:27 Размер текста - 17 +

Семья Байдена получала миллионы долларов от Украины, России и Казахстана, следует из документа Фото: Official White House / Cameron Smith Семья нынешнего президента США Джо Байдена в годы его работы на посту вице-президента получала деньги от Казахстана, Украины и предпринимателей из России. Это следует из меморандума о банковских документах. «Меморандум рассказывает о том, как Байдены и их деловые партнеры получали миллионы от олигархов из России, Казахстана и Украины во время вице-президентства Джо Байдена», — передает газета The New York Post анализ документа, который опубликован на сайте конгрессмена, председателя комитета по надзору и подотчетности палаты представителей США Джеймса Комера. Отмечается, что семья Байдена получала финансирование от российской предпринимательницы Елены Батуриной. Финансирование, в основном, привлекал сын Джо Байдена Хантер. По данным конгрессмена, семья Байдена получила около 20 миллионов долларов. Также он приводит информацию о переводах Елены Батуриной в подставные компании, которые связаны с семьей нынешнего президента США. По этим данным следует, что Батурина отправила 3,5 миллиона долларов. Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) подтверждало, что до поста президента США Байден мог брать взятки. Такую информацию также приводил Джеймс Комер.

Семья нынешнего президента США Джо Байдена в годы его работы на посту вице-президента получала деньги от Казахстана, Украины и предпринимателей из России. Это следует из меморандума о банковских документах. «Меморандум рассказывает о том, как Байдены и их деловые партнеры получали миллионы от олигархов из России, Казахстана и Украины во время вице-президентства Джо Байдена», — передает газета The New York Post анализ документа, который опубликован на сайте конгрессмена, председателя комитета по надзору и подотчетности палаты представителей США Джеймса Комера. Отмечается, что семья Байдена получала финансирование от российской предпринимательницы Елены Батуриной. Финансирование, в основном, привлекал сын Джо Байдена Хантер. По данным конгрессмена, семья Байдена получила около 20 миллионов долларов. Также он приводит информацию о переводах Елены Батуриной в подставные компании, которые связаны с семьей нынешнего президента США. По этим данным следует, что Батурина отправила 3,5 миллиона долларов. Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) подтверждало, что до поста президента США Байден мог брать взятки. Такую информацию также приводил Джеймс Комер.