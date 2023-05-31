31 мая 2023

ФБР подтвердило возможное взяточничество Байдена

© Служба новостей «URA.RU»
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден (на фото) получил взятку, когда был вице-президентом США, считает Джеймс Комер Фото:

ФБР подтвердило наличие документов, которые связаны с предполагаемой взяткой президента США Джо Байдена в тот момент, когда он был вице-президентом страны. Об этом заявил глава комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер.

«Сегодня директор ФБР Кристофер Рэй подтвердил существование формы FD-1023. Она предполагает вовлечение тогда вице-президента Байдена в уголовную схему взятки с иностранцем», — написал Джеймс Комер на своей странице в соцсети Twitter.

При этом ФБР решило не отправлять документы в палату представителей, а передать их напрямую законодателям в штаб-квартиру, заявил Комер. По мнению главы комитета по надзору палаты представителей, это неуважение к конгрессу. В случае если документы не предоставят в палату Комер будет выдвигать требования против ФБР.

Ранее URA.RU передавало слова Комера, что члены семьи президента США Джо Байдена получили миллионы долларов от Китая и Румынии. По данным главы комитета по надзору палаты представителей, деньги Байден получил, когда был вице-президентом США.

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ФБР подтвердило наличие документов, которые связаны с предполагаемой взяткой президента США Джо Байдена в тот момент, когда он был вице-президентом страны. Об этом заявил глава комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер. «Сегодня директор ФБР Кристофер Рэй подтвердил существование формы FD-1023. Она предполагает вовлечение тогда вице-президента Байдена в уголовную схему взятки с иностранцем», — написал Джеймс Комер на своей странице в соцсети Twitter. При этом ФБР решило не отправлять документы в палату представителей, а передать их напрямую законодателям в штаб-квартиру, заявил Комер. По мнению главы комитета по надзору палаты представителей, это неуважение к конгрессу. В случае если документы не предоставят в палату Комер будет выдвигать требования против ФБР. Ранее URA.RU передавало слова Комера, что члены семьи президента США Джо Байдена получили миллионы долларов от Китая и Румынии. По данным главы комитета по надзору палаты представителей, деньги Байден получил, когда был вице-президентом США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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