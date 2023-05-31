ФБР подтвердило возможное взяточничество Байдена

ФБР подтвердило наличие документов, которые связаны с предполагаемой взяткой президента США Джо Байдена в тот момент, когда он был вице-президентом страны. Об этом заявил глава комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер.
«Сегодня директор ФБР Кристофер Рэй подтвердил существование формы FD-1023. Она предполагает вовлечение тогда вице-президента Байдена в уголовную схему взятки с иностранцем», — написал Джеймс Комер на своей странице в соцсети Twitter.
При этом ФБР решило не отправлять документы в палату представителей, а передать их напрямую законодателям в штаб-квартиру, заявил Комер. По мнению главы комитета по надзору палаты представителей, это неуважение к конгрессу. В случае если документы не предоставят в палату Комер будет выдвигать требования против ФБР.
Ранее URA.RU передавало слова Комера, что члены семьи президента США Джо Байдена получили миллионы долларов от Китая и Румынии. По данным главы комитета по надзору палаты представителей, деньги Байден получил, когда был вице-президентом США.
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