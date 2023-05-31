ФБР подтвердило возможное взяточничество Байдена

01 июня 2023 в 03:59 Размер текста - 17 +

Джо Байден (на фото) получил взятку, когда был вице-президентом США, считает Джеймс Комер Фото: Official White House / Cameron Smith ФБР подтвердило наличие документов, которые связаны с предполагаемой взяткой президента США Джо Байдена в тот момент, когда он был вице-президентом страны. Об этом заявил глава комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер. «Сегодня директор ФБР Кристофер Рэй подтвердил существование формы FD-1023. Она предполагает вовлечение тогда вице-президента Байдена в уголовную схему взятки с иностранцем», — написал Джеймс Комер на своей странице в соцсети Twitter. При этом ФБР решило не отправлять документы в палату представителей, а передать их напрямую законодателям в штаб-квартиру, заявил Комер. По мнению главы комитета по надзору палаты представителей, это неуважение к конгрессу. В случае если документы не предоставят в палату Комер будет выдвигать требования против ФБР. Ранее URA.RU передавало слова Комера, что члены семьи президента США Джо Байдена получили миллионы долларов от Китая и Румынии. По данным главы комитета по надзору палаты представителей, деньги Байден получил, когда был вице-президентом США.

ФБР подтвердило наличие документов, которые связаны с предполагаемой взяткой президента США Джо Байдена в тот момент, когда он был вице-президентом страны. Об этом заявил глава комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер. «Сегодня директор ФБР Кристофер Рэй подтвердил существование формы FD-1023. Она предполагает вовлечение тогда вице-президента Байдена в уголовную схему взятки с иностранцем», — написал Джеймс Комер на своей странице в соцсети Twitter. При этом ФБР решило не отправлять документы в палату представителей, а передать их напрямую законодателям в штаб-квартиру, заявил Комер. По мнению главы комитета по надзору палаты представителей, это неуважение к конгрессу. В случае если документы не предоставят в палату Комер будет выдвигать требования против ФБР. Ранее URA.RU передавало слова Комера, что члены семьи президента США Джо Байдена получили миллионы долларов от Китая и Румынии. По данным главы комитета по надзору палаты представителей, деньги Байден получил, когда был вице-президентом США.