В Калининградской области разбился истребитель

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Вооруженные силы РФ. stock, авиация, истребитель, вкс, stock, су-30
Су-30 разбился во время учебных полетов (архивное фото) Фото:

В Калининградской области при учениях упал военный истребитель. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Самолет Су-30 потерпел крушение в Калининградской области», — сообщает Минобороны РФ. Там отметили, что экипаж самолета погиб.

В ведомстве уточнили, что полет выполнялся без боекомплекта. Причиной крушения истребителя является техническая неисправность.

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В Калининградской области при учениях упал военный истребитель. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Самолет Су-30 потерпел крушение в Калининградской области», — сообщает Минобороны РФ. Там отметили, что экипаж самолета погиб. В ведомстве уточнили, что полет выполнялся без боекомплекта. Причиной крушения истребителя является техническая неисправность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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