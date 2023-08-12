В Калининградской области разбился истребитель

Су-30 разбился во время учебных полетов (архивное фото)
В Калининградской области при учениях упал военный истребитель. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Самолет Су-30 потерпел крушение в Калининградской области», — сообщает Минобороны РФ. Там отметили, что экипаж самолета погиб.
В ведомстве уточнили, что полет выполнялся без боекомплекта. Причиной крушения истребителя является техническая неисправность.
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