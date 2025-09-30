Даниил Медведев внезапно снялся с полуфинала по теннису в Пекине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медведев не смог доиграть полуфинальный матч
Медведев не смог доиграть полуфинальный матч Фото:

Российский теннисист Даниил Медведев не мог доиграть матч на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине и снялся с полуфинала. Об этом сообщили журналисты. Он должен был сыграть против представителя США Ленера Тьена.

«Второй сет поединка остался за Тьеном со счетом 7:5. Медведев подавал на матч при 5:3 в свою пользу», — передает «Чемпионат». В решающем сете россиянин завершил матч при счете 0:4 в пользу соперника.

Таким образом, Ленер Тьен вышел в финал, где ему предстоит встретиться со второй ракеткой мира, итальянцем Янником Синнером. Финальные встречи состоятся 1 октября. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас, занимающий первую строку мирового рейтинга.

Даниилу Медведеву 29 лет. Он занимает 18-ю позицию в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен на протяжении 16 недель возглавлял мировой рейтинг, на его счету 20 титулов ATP. В 2021 году в составе национальной сборной России он стал обладателем Кубка ATP и Кубка Дэвиса. Шесть раз Медведев доходил до финалов турниров серии «Большого шлема», однако победа была одержана лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году. Последний раз россиянин выигрывал титул в мае 2023 года на турнире в Риме.

Ленеру Тьену 19 лет, в мировой классификации он занимает 52-ю строчку. Американский теннисист пока не может похвастаться титулами ATP. В 2024 году он стал финалистом молодежного Итогового турнира ATP. Лучшим достижением Тьена на турнирах «Большого шлема» является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии в 2025 году.

Ранее Даниил Медедев получил штраф в 42,5 тысячи долларов за неспортивное поведение в матче первого круга на Открытом чемпионате США по теннису US Open-2025. Инцидент произошел, после того как фотограф вышел на корт во время матча, предполагая, что игра закончилась. В тот момент французский теннисист Бенжамен Бонзи находился на подаче, однако из-за возникшей помехи арбитр принял решение дать ему возможность выполнить первую подачу повторно. Решение вызвало недовольство Медведева — он поспешил к судье для разъяснения обстоятельств, выразив свое возмущение в резкой форме. По завершении встречи россиянин разбил свою ракетку, передает MK.RU. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский теннисист Даниил Медведев не мог доиграть матч на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине и снялся с полуфинала. Об этом сообщили журналисты. Он должен был сыграть против представителя США Ленера Тьена. «Второй сет поединка остался за Тьеном со счетом 7:5. Медведев подавал на матч при 5:3 в свою пользу», — передает «Чемпионат». В решающем сете россиянин завершил матч при счете 0:4 в пользу соперника. Таким образом, Ленер Тьен вышел в финал, где ему предстоит встретиться со второй ракеткой мира, итальянцем Янником Синнером. Финальные встречи состоятся 1 октября. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас, занимающий первую строку мирового рейтинга. Даниилу Медведеву 29 лет. Он занимает 18-ю позицию в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен на протяжении 16 недель возглавлял мировой рейтинг, на его счету 20 титулов ATP. В 2021 году в составе национальной сборной России он стал обладателем Кубка ATP и Кубка Дэвиса. Шесть раз Медведев доходил до финалов турниров серии «Большого шлема», однако победа была одержана лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году. Последний раз россиянин выигрывал титул в мае 2023 года на турнире в Риме. Ленеру Тьену 19 лет, в мировой классификации он занимает 52-ю строчку. Американский теннисист пока не может похвастаться титулами ATP. В 2024 году он стал финалистом молодежного Итогового турнира ATP. Лучшим достижением Тьена на турнирах «Большого шлема» является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии в 2025 году. Ранее Даниил Медедев получил штраф в 42,5 тысячи долларов за неспортивное поведение в матче первого круга на Открытом чемпионате США по теннису US Open-2025. Инцидент произошел, после того как фотограф вышел на корт во время матча, предполагая, что игра закончилась. В тот момент французский теннисист Бенжамен Бонзи находился на подаче, однако из-за возникшей помехи арбитр принял решение дать ему возможность выполнить первую подачу повторно. Решение вызвало недовольство Медведева — он поспешил к судье для разъяснения обстоятельств, выразив свое возмущение в резкой форме. По завершении встречи россиянин разбил свою ракетку, передает MK.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...