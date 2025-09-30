Даниил Медведев внезапно снялся с полуфинала по теннису в Пекине

Российский теннисист Даниил Медведев не мог доиграть матч на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине и снялся с полуфинала. Об этом сообщили журналисты. Он должен был сыграть против представителя США Ленера Тьена.
«Второй сет поединка остался за Тьеном со счетом 7:5. Медведев подавал на матч при 5:3 в свою пользу», — передает «Чемпионат». В решающем сете россиянин завершил матч при счете 0:4 в пользу соперника.
Таким образом, Ленер Тьен вышел в финал, где ему предстоит встретиться со второй ракеткой мира, итальянцем Янником Синнером. Финальные встречи состоятся 1 октября. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас, занимающий первую строку мирового рейтинга.
Даниилу Медведеву 29 лет. Он занимает 18-ю позицию в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен на протяжении 16 недель возглавлял мировой рейтинг, на его счету 20 титулов ATP. В 2021 году в составе национальной сборной России он стал обладателем Кубка ATP и Кубка Дэвиса. Шесть раз Медведев доходил до финалов турниров серии «Большого шлема», однако победа была одержана лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году. Последний раз россиянин выигрывал титул в мае 2023 года на турнире в Риме.
Ленеру Тьену 19 лет, в мировой классификации он занимает 52-ю строчку. Американский теннисист пока не может похвастаться титулами ATP. В 2024 году он стал финалистом молодежного Итогового турнира ATP. Лучшим достижением Тьена на турнирах «Большого шлема» является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии в 2025 году.
Ранее Даниил Медедев получил штраф в 42,5 тысячи долларов за неспортивное поведение в матче первого круга на Открытом чемпионате США по теннису US Open-2025. Инцидент произошел, после того как фотограф вышел на корт во время матча, предполагая, что игра закончилась. В тот момент французский теннисист Бенжамен Бонзи находился на подаче, однако из-за возникшей помехи арбитр принял решение дать ему возможность выполнить первую подачу повторно. Решение вызвало недовольство Медведева — он поспешил к судье для разъяснения обстоятельств, выразив свое возмущение в резкой форме. По завершении встречи россиянин разбил свою ракетку, передает MK.RU.
