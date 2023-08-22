Режиссер фон Триер публично поддержал россиян

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Высадка яблонь в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, флажок рф, флаг россии
Жизни русских тоже важны, заявил Ларс фон Триер Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Датский режиссер и сценарист Ларс фон Триер осудил передачу Киеву истребителей F-16. Свой комментарий он опубликовал в соцсетях.

«Жизни русских тоже важны», — написал Триер в своей публикации в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Он написал данный пост, обратившись к президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Дании Метте Фредериксен.

Ранее сообщалось, что Дания передаст Украине 19 американских истребителей F-16. Восемь летчиков Вооруженных сил Украины начали обучение пилотированию F-16 в Дании, передает RT. URA.RU приводило сводку того, что известно о передаче истребителей Киеву.

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Датский режиссер и сценарист Ларс фон Триер осудил передачу Киеву истребителей F-16. Свой комментарий он опубликовал в соцсетях. «Жизни русских тоже важны», — написал Триер в своей публикации в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Он написал данный пост, обратившись к президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Дании Метте Фредериксен. Ранее сообщалось, что Дания передаст Украине 19 американских истребителей F-16. Восемь летчиков Вооруженных сил Украины начали обучение пилотированию F-16 в Дании, передает RT. URA.RU приводило сводку того, что известно о передаче истребителей Киеву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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