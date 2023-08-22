Режиссер фон Триер публично поддержал россиян

Датский режиссер и сценарист Ларс фон Триер осудил передачу Киеву истребителей F-16. Свой комментарий он опубликовал в соцсетях.
«Жизни русских тоже важны», — написал Триер в своей публикации в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Он написал данный пост, обратившись к президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Дании Метте Фредериксен.
Ранее сообщалось, что Дания передаст Украине 19 американских истребителей F-16. Восемь летчиков Вооруженных сил Украины начали обучение пилотированию F-16 в Дании, передает RT. URA.RU приводило сводку того, что известно о передаче истребителей Киеву.
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