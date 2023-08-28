The Washington Post: США готовы поставить Киеву кассетные боеприпасы ракетного запуска

Украина просит ракеты большой дальности ATACMS для атаки по территориям РФ Фото: Министерство обороны Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Власти США обсуждают вопрос о поставке Украине кассетных боеприпасов ракетного запуска. Об этом сообщила американская газета The Washington Post. Авторы отметили, что кассетные бомбы, запускаемые ракетами, поражают площадь больше, чем артиллерийская версия.

«Представители администрации [президента США Джо] Байдена рассматривают несколько новых важных способов увеличения поддержки со стороны Запада. Например, в Вашингтоне растет поддержка предоставления кассетных боеприпасов ракетного запуска, которые могут нанести более глубокий удар, чем артиллерийские версии», — говорится в материале.

По данным газеты, киевский режим просит ракеты большой дальности ATACMS для атак по территории РФ. Однако официальные лица США боятся, что у страны нет денежных средств для снабжения Украины данным оружием, так как готовятся к любому будущему конфликту с Китаем. Они заявили, что президент Владимир Зеленский будет все чаще атаковать российские территории. А власть США против ударов по территории РФ, заключили в издании.

Ранее представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик сообщил, что ООН не одобряет использование Украиной кассетных боеприпасов. Американский чиновник заявил, что Киев отчитался перед Вашингтоном за использование кассетных бомб, передает RT.