Гладков сообщил о двух сбитых БПЛА над Белгородской областью

Информация о пострадавших в Белгородской области уточняется
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В двух районах Белгородской области сбиты украинские беспилотники. Об этом сообщили глава региона Вячеслав Гладков.
«В Корочанском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — сбиты 2 воздушные цели», —
Ранее Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике над Белгородской областью. Системы ПВО обнаружили объект 1 сентября в 21:45 по московскому времени.
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