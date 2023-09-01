01 сентября 2023

Гладков сообщил о двух сбитых БПЛА над Белгородской областью

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, бпла, беспилотник, stock, бла,  дрон
Информация о пострадавших в Белгородской области уточняется Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В двух районах Белгородской области сбиты украинские беспилотники. Об этом сообщили глава региона Вячеслав Гладков.

«В Корочанском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — сбиты 2 воздушные цели», — передает губернатор в telegram-канале. По его словам, пока данных о разрушениях и пострадавших нет. Информация уточняется.

Ранее Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике над Белгородской областью. Системы ПВО обнаружили объект 1 сентября в 21:45 по московскому времени.

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В двух районах Белгородской области сбиты украинские беспилотники. Об этом сообщили глава региона Вячеслав Гладков. «В Корочанском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — сбиты 2 воздушные цели», — передает губернатор в telegram-канале. По его словам, пока данных о разрушениях и пострадавших нет. Информация уточняется. Ранее Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике над Белгородской областью. Системы ПВО обнаружили объект 1 сентября в 21:45 по московскому времени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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