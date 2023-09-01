Гладков сообщил о двух сбитых БПЛА над Белгородской областью

02 сентября 2023 в 00:31 Размер текста - 17 +

Информация о пострадавших в Белгородской области уточняется Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В двух районах Белгородской области сбиты украинские беспилотники. Об этом сообщили глава региона Вячеслав Гладков. «В Корочанском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — сбиты 2 воздушные цели», — передает губернатор в telegram-канале. По его словам, пока данных о разрушениях и пострадавших нет. Информация уточняется. Ранее Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике над Белгородской областью. Системы ПВО обнаружили объект 1 сентября в 21:45 по московскому времени.

В двух районах Белгородской области сбиты украинские беспилотники. Об этом сообщили глава региона Вячеслав Гладков. «В Корочанском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — сбиты 2 воздушные цели», — передает губернатор в telegram-канале. По его словам, пока данных о разрушениях и пострадавших нет. Информация уточняется. Ранее Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике над Белгородской областью. Системы ПВО обнаружили объект 1 сентября в 21:45 по московскому времени.