Путин обозначил будущее России

Путин пообещал сохранить душу России
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Безработица в РФ находится на историческом минимуме, заявил Владимир Путин Фото:

Будущее России — в ее самодостаточности и суверенности с перспективами развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. Он уточнил, что народ сделает страну еще сильнее, однако главное — сохранить душу России.

«Все должно воплотиться в том, что наша страна должна быть самодостаточной <…> Суверенное государство с перспективами развития <…> Мы должны сохранить душу России», — рассказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

По его словам, страна не должна быть изолирована от других государств. При этом РФ должна сделать державу еще сильнее. Президент отметил, что безработица находится на историческом минимуме, а инфляция — в рамках.

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Будущее России — в ее самодостаточности и суверенности с перспективами развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. Он уточнил, что народ сделает страну еще сильнее, однако главное — сохранить душу России. «Все должно воплотиться в том, что наша страна должна быть самодостаточной <…> Суверенное государство с перспективами развития <…> Мы должны сохранить душу России», — рассказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». По его словам, страна не должна быть изолирована от других государств. При этом РФ должна сделать державу еще сильнее. Президент отметил, что безработица находится на историческом минимуме, а инфляция — в рамках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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