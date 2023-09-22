Эксперт по дронам Бабинцев: РЭБ становится неэффективной против беспилотников

22 сентября 2023 в 13:03 Размер текста - 17 +

Гражданские беспилотники научились обходить средства РЭБ, считает Глеб Бабинцев Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Эффективность технологий радиоэлектронной борьбы (РЭБ), являющейся сегодня основным способом противостоять дронам, будет снижаться: беспилотники становятся все более автономными и уже сегодня могут удерживать курс полета даже при нарушениях навигационного поля. Об этом в беседе с URA.RU рассказал гендиректор ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем «Аэронекст» Глеб Бабинцев. «РЭБ — это необходимая технология, но если рассчитывать только на нее, то защита от атак беспилотников в один неприятный момент потеряет свою эффективность. Нас сегодня прощупывают [ВСУ], отправляя аппараты, зависимые от РЭБ. Мы радуемся, что средствами радиоэлектронной борьбы их давим, это прекрасно. Но сегодня в гражданском сегменте мы умеем летать, не чувствуя нарушения навигационного поля, за пределами радиовидимости и при недоступности каналов связи. То есть давить нечего. Любительские беспилотники и простые немодифицированные аппараты пока еще можно ронять, а серьезные уже не так легко. Вот это нужно осознавать», — объяснил Глеб Бабинцев. Собеседник агентства подчеркнул, что прежде всего нужно научиться отличать свой беспилотник от украинских БПЛА. «Есть точка зрения, что все вражеские дроны стартуют на территории России. Это маловероятно. Наверное в Даркнете („теневой интернет“ — прим. URA.RU) можно найти отмороженного безумца, который возьмется за подобную задачу. Но это маловероятно, потому что наши коллеги из структур проверяют все информационные каналы. Беспилотники долетают до РФ, потому что системы ПВО их видят, но не идентифицируют. Есть первичные радары, отметка на нем видна, что летит машина, но непонятно, что это за машина, „хорошая“ или „плохая“. Это может быть и борт МЧС, и Росгвардии, и кого угодно из своих. Если дрон не летит на охраняемый объект, ПВО его не трогают. А противник, заранее зная, где дислоцированы наши точки, программирует полет, обходя справа-слева, и доходит до цели. Когда мы научимся отличать „хорошие“ беспилотники от „плохих“, а это комплекс организационных и технических мер, тогда можно будет снимать любую машину задолго до подлета к цели назначения», — заявил Бабинцев. ВСУ начали в ежедневном режиме подвергать атакам беспилотниками различные регионы России — Белгородскую, Брянскую, Курскую, Воронежскую, Саратовскую, Московскую области, Москву, Крым. Российские системы ПВО сбивают их, в частности, глушат средствами РЭБ. По данным Минобороны РФ, в ночь с 20 на 21 сентября над акваторией Черного моря и территорией Крыма было уничтожено 19 украинских БПЛА. Также дроны ВСУ атаковали Курскую, Белгородскую и Орловскую области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Эффективность технологий радиоэлектронной борьбы (РЭБ), являющейся сегодня основным способом противостоять дронам, будет снижаться: беспилотники становятся все более автономными и уже сегодня могут удерживать курс полета даже при нарушениях навигационного поля. Об этом в беседе с URA.RU рассказал гендиректор ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем «Аэронекст» Глеб Бабинцев. «РЭБ — это необходимая технология, но если рассчитывать только на нее, то защита от атак беспилотников в один неприятный момент потеряет свою эффективность. Нас сегодня прощупывают [ВСУ], отправляя аппараты, зависимые от РЭБ. Мы радуемся, что средствами радиоэлектронной борьбы их давим, это прекрасно. Но сегодня в гражданском сегменте мы умеем летать, не чувствуя нарушения навигационного поля, за пределами радиовидимости и при недоступности каналов связи. То есть давить нечего. Любительские беспилотники и простые немодифицированные аппараты пока еще можно ронять, а серьезные уже не так легко. Вот это нужно осознавать», — объяснил Глеб Бабинцев. Собеседник агентства подчеркнул, что прежде всего нужно научиться отличать свой беспилотник от украинских БПЛА. «Есть точка зрения, что все вражеские дроны стартуют на территории России. Это маловероятно. Наверное в Даркнете („теневой интернет“ — прим. URA.RU) можно найти отмороженного безумца, который возьмется за подобную задачу. Но это маловероятно, потому что наши коллеги из структур проверяют все информационные каналы. Беспилотники долетают до РФ, потому что системы ПВО их видят, но не идентифицируют. Есть первичные радары, отметка на нем видна, что летит машина, но непонятно, что это за машина, „хорошая“ или „плохая“. Это может быть и борт МЧС, и Росгвардии, и кого угодно из своих. Если дрон не летит на охраняемый объект, ПВО его не трогают. А противник, заранее зная, где дислоцированы наши точки, программирует полет, обходя справа-слева, и доходит до цели. Когда мы научимся отличать „хорошие“ беспилотники от „плохих“, а это комплекс организационных и технических мер, тогда можно будет снимать любую машину задолго до подлета к цели назначения», — заявил Бабинцев. ВСУ начали в ежедневном режиме подвергать атакам беспилотниками различные регионы России — Белгородскую, Брянскую, Курскую, Воронежскую, Саратовскую, Московскую области, Москву, Крым. Российские системы ПВО сбивают их, в частности, глушат средствами РЭБ. По данным Минобороны РФ, в ночь с 20 на 21 сентября над акваторией Черного моря и территорией Крыма было уничтожено 19 украинских БПЛА. Также дроны ВСУ атаковали Курскую, Белгородскую и Орловскую области.