Уральцы назвали самые важные факторы при выборе подходящей работы

Самыми важными факторами при выборе работы на Урале стали зарплата и график
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Также при выборе работы уральцы обращают внимание на возможность карьерного роста и местоположение офиса Фото:

Наиболее важными факторами для жителей УрФО (Уральский федеральный округ) при выборе подходящей работы оказались размер зарплаты, условия графика и реальные отзывы о работодателе. Такими данными с корреспондентом URA.RU поделились в сервисе поиска работы hh.ru.

«В первую очередь соискатели из УрФО интересуются информацией о заработной плате и дополнительных преимуществах (страхование, бонусы, соцпакет), этот пункт респонденты оценили на 4,6 балла из пяти возможных. Далее уральцы обращают внимание на информацию о рабочем графике (4,4 балла). Также не менее значимым для соискателей стали отзывы о работодателе от реальных людей (4 балла)» — сказано в сообщении.

Кроме этого, важную роль при выборе работы играют информация о профессиональном обучении и наличие карьерного роста (3,9 балла). Местоположение офиса (3,8 балла) и возможность работать удаленно или в гибком графике (3,7 балла).

Ранее URA.RU писало, что среди компаний УрФО набирает популярность график, позволяющий сотрудникам совмещать работу в офисе и удаленку. За последний год количество вакансий, предусматривающие свободный график работы, увеличилось с 14,8% до 25,5%.

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Наиболее важными факторами для жителей УрФО (Уральский федеральный округ) при выборе подходящей работы оказались размер зарплаты, условия графика и реальные отзывы о работодателе. Такими данными с корреспондентом URA.RU поделились в сервисе поиска работы hh.ru. «В первую очередь соискатели из УрФО интересуются информацией о заработной плате и дополнительных преимуществах (страхование, бонусы, соцпакет), этот пункт респонденты оценили на 4,6 балла из пяти возможных. Далее уральцы обращают внимание на информацию о рабочем графике (4,4 балла). Также не менее значимым для соискателей стали отзывы о работодателе от реальных людей (4 балла)» — сказано в сообщении. Кроме этого, важную роль при выборе работы играют информация о профессиональном обучении и наличие карьерного роста (3,9 балла). Местоположение офиса (3,8 балла) и возможность работать удаленно или в гибком графике (3,7 балла). Ранее URA.RU писало, что среди компаний УрФО набирает популярность график, позволяющий сотрудникам совмещать работу в офисе и удаленку. За последний год количество вакансий, предусматривающие свободный график работы, увеличилось с 14,8% до 25,5%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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