Уральцы назвали самые важные факторы при выборе подходящей работы

Наиболее важными факторами для жителей УрФО (Уральский федеральный округ) при выборе подходящей работы оказались размер зарплаты, условия графика и реальные отзывы о работодателе. Такими данными с корреспондентом URA.RU поделились в сервисе поиска работы hh.ru.
«В первую очередь соискатели из УрФО интересуются информацией о заработной плате и дополнительных преимуществах (страхование, бонусы, соцпакет), этот пункт респонденты оценили на 4,6 балла из пяти возможных. Далее уральцы обращают внимание на информацию о рабочем графике (4,4 балла). Также не менее значимым для соискателей стали отзывы о работодателе от реальных людей (4 балла)» — сказано в сообщении.
Кроме этого, важную роль при выборе работы играют информация о профессиональном обучении и наличие карьерного роста (3,9 балла). Местоположение офиса (3,8 балла) и возможность работать удаленно или в гибком графике (3,7 балла).
Ранее URA.RU писало, что среди компаний УрФО набирает популярность график, позволяющий сотрудникам совмещать работу в офисе и удаленку. За последний год количество вакансий, предусматривающие свободный график работы, увеличилось с 14,8% до 25,5%.
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