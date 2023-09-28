Мишустин рассказал о важном уроке для всего мира

Мишустин: санкции показали важность собственного технологического производства
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Михаил Мишустин посетил VII Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Владивосток, мишустин михаил
Западные санкции показали странам мира важность собственного производства в контексте экономики Фото:

История конфликта России и Запада в целом и санкции в частности показали миру важность развития собственного производства. Таким мнением поделился премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Вся эта история окончательно дала понять странам, что без собственного технологического рынка можно остаться за бортом. Правительство РФ делает акцент на развитии собственного производства», — уточнил Михаил Мишустин во время Московского экономического форума. Его трансляцию проводит телеканал «Россия 24».

В ходе форума Мишустин говорил, что больше всех от западных санкций пострадала нефтегазовая отрасль РФ. Тем не менее он подчеркнул, что в настоящий момент РФ наращивает рост экономики страны.

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История конфликта России и Запада в целом и санкции в частности показали миру важность развития собственного производства. Таким мнением поделился премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Вся эта история окончательно дала понять странам, что без собственного технологического рынка можно остаться за бортом. Правительство РФ делает акцент на развитии собственного производства», — уточнил Михаил Мишустин во время Московского экономического форума. Его трансляцию проводит телеканал «Россия 24». В ходе форума Мишустин говорил, что больше всех от западных санкций пострадала нефтегазовая отрасль РФ. Тем не менее он подчеркнул, что в настоящий момент РФ наращивает рост экономики страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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