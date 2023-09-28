Мишустин рассказал о важном уроке для всего мира

История конфликта России и Запада в целом и санкции в частности показали миру важность развития собственного производства. Таким мнением поделился премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Вся эта история окончательно дала понять странам, что без собственного технологического рынка можно остаться за бортом. Правительство РФ делает акцент на развитии собственного производства», — уточнил Михаил Мишустин во время Московского экономического форума. Его трансляцию проводит телеканал «Россия 24».
В ходе форума Мишустин говорил, что больше всех от западных санкций пострадала нефтегазовая отрасль РФ. Тем не менее он подчеркнул, что в настоящий момент РФ наращивает рост экономики страны.
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